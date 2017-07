Balatonfüredi lányok lettek a 192. Anna-bál szépei

A balatonfüredi Anna Grand Hotel termeiben és kertjében tartott 192. Anna-bálon a közönségtől a tizenöt legtöbb szavazatot kapó hölgy közül választotta ki a zsűri a legszebbeket.A zsűri által a legszebbnek ítélt tizennyolc éves balatonfüredi Barna Dorina a veszprémi Lovassy László Gimnázium matematika tagozatára jár. Két évvel ezelőtt tizenhat évesen már részt vett a bálon szüleivel, akkor a 2015-ös Anna-bál első udvarhölgyévé választották.Az udvarhölgyek mindketten elsőbálozók lettek. Az első udvarhölgynek választott tizennyolc éves balatonfüredi Schütz Annamária Kinga a veszprémi Lovassy László Gimnáziumba jár, a második udvarhölgynek választott tizenhat éves szintén balatonfüredi Kiss Kíra Dalma pedig a helyi Lóczy Lajos gimnázium tanulója.A bál királynője Royal Garden-mintával ellátott herendi porcelán díszserleget kapott - ilyen mintájú nászajándékot küldött Magyarország Vilmos brit herceg esküvőjére. Az első udvarhölgy Rotschild-mintára épülő, madaras mintázatú, a második udvarhölgy pedig türkiz-platina Apponyi-mintás vázát kapott.A bál szépei vasárnap délelőtt a Kisfaludy Színpadon mutatkoznak be a közönségnek, majd lovas huszárok kíséretében sétakocsikázásra indulnak a városban.

A 192. balatonfüredi Anna-bál díszvendége Győr.

A hagyományok szerint ebben az évben is a közönség szavazza meg a legszebb tizenöt lányt a résztvevők közül az est folyamán, majd a szűkített mezőnyből szakmai zsűri választja ki a bál szépét és udvarhölgyeit. Ők vasárnap délelőtt a Kisfaludy Színpadon mutatkoznak be a közönségnek, majd lovas huszárok kíséretében sétakocsikázásra indulnak a városban. Az eseményen a szilvásváradi, a mezőhegyesi és a bábolnai állami ménesbirtok, valamint idén először a Nemzeti Lovas Díszegység is részt vesz.