Bakondi: továbbra is indokolt a védelmi vonalak erősítése

Továbbra is indokolt a védelmi vonalak megerősítése, ebben kormányzati döntés van, a prognózisok nem mutatnak olyan körülményt, ami a tiltott határátlépések számának csökkenését vagy megszűnését mutatná - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában.



Bakondi György hozzátette: a kerítéseknek a mainál nagyobb nyomás elleni védelemre is alkalmasnak kell lenniük, és olyan műszaki megoldást keresnek, hogy csökkenteni lehessen az őrzésben részt vevők létszámát.



Szólt arról is, hogy a rendkívüli hideg időben a déli határszakaszon szolgáló katonák és rendőrök plusz felszereléseket kaptak, illetve gyakoribbak a váltások, például a magasfigyelőkben szolgálatot ellátók akár negyedóránként is bemehetnek a melegedő sátorba. Megjegyezte, hogy a hideg miatt nem csökkent jelentősen a migránsok száma.



Kérdésre válaszolva Bakondi György elmondta: az európai lakosság vélekedése jelentősen megváltozott a migránskérdésben, ami eljutott a politika szintjére is, ennek nyomán szinte minden európai ország szigorította fellépését, határai védelmét. A miniszterelnök főtanácsadója reményét fejezte ki, hogy 2017 a fordulat éve lesz, és a józan gondolkodás, az európai biztonsági szempontok hatékonyabban érvényesülhetnek, mint korábban.



A magyar kormány ahogy eddig, úgy az idén is konzekvensen azt az álláspontot képviseli, hogy elsődleges feladat a külső határok védelme, az illegálisan bejutottakat ki kell szállítani, az újonnan érkezők kérelmét az unión kívüli hotspotokban kell elbírálni - mondta, hozzátéve: el kell érni az uniós szabályok ilyen irányú változását.



A szilveszter éjjel Németországban, Ausztriában és Svédországban történt zaklatások, illetve az ezzel egyidőben Törökországban történt terrorcselekmény is megerősíti, hogy az elleőrizetlen migránsok érkezése és a belbiztonság romlása között szoros összefüggés van, ezek ellen mindent meg kell tenni - mondta Bakondi György.