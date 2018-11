Bakondi: szükség van a válsághelyzet fenntartására az illegális bevándorlás miatt

A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint az illegális határátlépéssel kapcsolatos adatok azt mutatják, hogy szükség van a bevándorlás miatt a válsághelyzet fenntartására.



Bakondi György a Magyar Hírlap szerdai számában megjelent interjújában azt mondta, a válsághelyzet miatt lehet alkalmazni olyan jogintézményeket, mint például a visszakísérés, ezek hiányában viszont újra előállhatna a 2015-ös helyzet.



Beszámolt arról, hogy a jelenlegi információk szerint mintegy hetvenezer regisztrált migráns mozog a balkáni útvonalon, de mindegyiken fokozódó aktivitás tapasztalható, például a spanyol útvonalon már az idén több migráns érkezett, mint a 2015-2017-es időszakban összesen. A közelmúltban a bosnyák-horvát határon történt konfrontáció óta feltorlódtak a migránsok, és semmilyen biztosíték nincs arra, hogy ha a migránsok sikeresen átjutnak Horvátországba, akkor nem Magyarország felé veszik az irányt.



Ebben a helyzetben a magyar kormány Bakondi György elmondása szerint felajánlotta, hogy segítséget nyújt a balkáni útvonalon lévő országoknak. "Szerbiában és Macedóniában jelenleg már van magyar rendőri erő, de készen állunk arra, hogy szükség esetén más országoknak is rendőri vagy műszaki segítséget nyújtsunk" - fogalmazott a főtanácsadó.



Hozzátette: a honvédség is készen áll arra, hogy szükség esetén gyors segítséget nyújtson. Vannak erők, amelyeket 24 órán belül a határra lehet vezényelni és olyan katonák is készenlétben állnak, akik 72 órán belül képesek bekapcsolódni bármilyen fajta, határbiztonsággal kapcsolatos feladat ellátásába.