Bakondi: szakmailag és politikailag is vitatható a Frontex megerősítésének terve

Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint szakmai és politikai szempontból is vitatható az Európai Unió (EU) határ- és partvédelmi szervezete (Frontex) megerősítésének terve.



A főtanácsadó az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában felidézte, hogy az illegális migráció csúcsidőszakában a magyar-szerb, magyar-horvát szakaszon 8 ezernél is több rendőr és katona kellett, hogy őrizni tudják a határokat. Ha a spanyol, olasz, görög partokat is őrizni szeretnék, ahhoz 10 ezer ember nem elégséges.



Ezen felül a Frontex-javaslatnak politikai vetülete is van. Az ugyanis arról szól, hogy akár az adott nemzetállam beleegyezése nélkül is átvennék a határ ellenőrzését. Ez azt jelentené, hogy a magyar határt nem a magyar rendőrök, katonák őriznék, és nem magyar hatóságok dönthetnének arról, ki léphet be az országba, ki kaphat menekültstátuszt, hanem egy az EU központja által irányított hatóság döntene.



Ennek következménye az lenne, hogy valójában nem a lezárás, hanem a szervezett átbocsátás lenne a fő feladat - fejtette ki Bakondi György, aki szerint így, egy idő múlva, újra megjelenhetnének a migránsok a Keleti pályaudvaron.