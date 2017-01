Bakondi: súlyosbodhat 2017-ben a helyzet

Az idén is jelentős kérdés marad a tömeges illegális migráció, sőt 2017-ben súlyosbodhat is a helyzet - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerdán sajtótájékoztatón Budapesten.



Bakondi György hangsúlyozta, hogy a migráció nyomán kialakult biztonsági helyzet továbbra is veszélyes az unióban, illetve a tranzitországokban, továbbá az Iszlám Állam elleni, a végéhez közeledő harc miatt fokozódhat az európai terrorveszély.



Ebben a helyzetben a magyar álláspont határozott: meg kell védeni az EU külső határait és az unión kívül kell olyan hotspotokat létrehozni, ahol a menekültkérelmek elbírálhatóak - tette hozzá a főtanácsadó.