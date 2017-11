Bakondi György: az Egyesült Államokban is a magyar állásponthoz hasonló nézetek erősödnek a migráció kérdésében

Az Egyesült Államokban azok a nézetek erősödhetnek, amelyek a magyar állásponthoz hasonlóan vélekednek a migrációról és a bevándorlók ellenőrzéséről - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szombaton az M1 aktuális csatorna esti műsorában.



Amerikai látogatásának tapasztalatairól szólva Bakondi György közölte: egyes képviselők megdöbbenve értesültek arról, hogy Európába akár az Iszlám Állam harcosai is bejuthatnak, álláspontjuk szerint ellenőrzés nélkül nem szabad átengedni senkit a határon.



A főtanácsadó szerint a líbiai harcok kiújulását az embercsempészek azonnal kihasználták, emiatt újra egyre többen indulnak el a Földközi-tengeren át Olaszországba, de erőteljesen nő a görög szigetekre érkező és a spanyol-marokkói határon átkelő migránsok száma is. Hozzátette, hogy az embercsempészek és a civil szerveztek tevékenységén túl az EU lassúsága is vonzza a bevándorlókat, az unió két és fél éve nem talál megoldást a kialakult helyzetre.



Bakondi György hangsúlyozta, hogy a magyar álláspont szerint csak azok jöhetnének az unióba, akik átestek egy Európán kívüli ellenőrzésen, de azokat sem kvótarendszerrel kell elosztani.



A legutóbb felmerült javaslat - mint fogalmazott - kísértetiesen egyezik a Soros-terv számos pontjával, hiszen az elosztásba a civil szervezeteket is bevonná és eltörölné a létszámkorlátot. A tervnek egyetlen eleme sem fogadható el, ráadásul ellentétes a lakosság túlnyomó többségének a véleményével - jelentette ki Bakondi György.