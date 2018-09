Bakondi: felháborító a vasárnap történt szexuális kényszerítés

Felháborítónak nevezte a kormány nevében Bakondi György , a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a vasárnap hajnalban Budapest belvárosában egy afgán menekült által elkövetett szexuális kényszerítést.Bakondi György a kormány nevében arra kéri a nyomozóhatóságokat, hogy vessenek be mindent az afgán férfi felkutatására.Minden nap bebizonyosodik, hogy a bevándorlás veszélyt jelent Európára és az európai emberek biztonságára - fogalmazott Bakondi György hétfőn az MTI-nek nyilatkozva.Mint mondta, ez az eset is a több száz hasonló európai történés sorozatába illeszkedik.Hozzátette, be kell látnunk, hogy a keresztény és a muszlim kultúra "más-más módon viszonyul a nőkhöz, a nők tiszteletéhez. Az európai keresztény kultúra tiszteli, megbecsüli és megvédi a nőket, a hatóságoknak mindent meg kell tenniük,hogy mihamarabb meglegyen az elkövető- közölte.Bakondi György megjegyezte: azokban az európai országokban, ahol magas a migránsok aránya, romlanak a biztonsági mutatók, mindeközben pedig komoly politikai nyomás nehezedik a kormányra annak érdekében, hogy a hatékony határvédelem helyett feleljünk meg a "Soros-NGO-k" által európai fősodornak nevezett elvárásnak. Ezek a szervezetek és a velük szövetséges nemzetközi intézmények azt akarják,hogy engedjük be a migránsokat és még az elutasított menedékkérelmeket is vizsgáljuk felül.Magyarország azonban nem változtat az álláspontján, ez a magyar embereknek a nemzeti konzultáción és a választáson nagy többséggel kinyilvánított akarata, és a magyar kormány ezt a politikát konzekvensen képviseli és folytatja - jelentette ki Bakondi György.A rendőrség közlése szerint a 18 éves afgán menekült férfi, Sarhadi Bilal Ahmad vasárnap hajnali 3 órakor egy V. kerületi gyorsétterem mosdójában szexuális aktus eltűrésére kényszerített egy nőt, majd elmenekült a helyszínről. A férfit nagy erőkkel keresik, ellene esetleges külföldre szökése miatt európai elfogatóparancsot adtak ki.A Budapesti Rendőr-főkapitányság hétfői közleménye szerint az afgán férfit kétrendbeli szeméremsértés gyanúja miatt is keresik, mert június 1-jén éjjel és 20-án hajnalban szeméremsértő módon viselkedett a belvárosban, a Dohány utcában, illetve a Király utcánál.