Bakondi: erőteljes uniós törekvések láthatók a felső határ nélküli kvóta bevezetésére

Bakondi György az M1 aktuális csatorna szerda esti műsorában felidézte, hogy 2015-ben a tömeges illegális migráció hirtelen megjelenése felkészületlenül érte az Európai Uniót. A migrációs hullám tényleges megállítását szolgáló intézkedéseket tagállami szinten hozták meg. Valójában a "nemzetállamok léptek fel", és intézkedéseik többször eredményesek is voltak.



A főtanácsadó szerint jelenleg az EP és a bizottság is "szereptévesztésben van", hiszen az Európai Unió alapszerződése alapján is a nemzetállamoknak és azok elsőszámú vezetőinek van kiemelt szerepük.



Bakondi György kitért arra is, hogy csütörtökön megkezdődik az EU állam- és kormányfőinek kétnapos csúcstalálkozója.



Ez lesz az első olyan tanácskozás, ahol az új cseh és az új lengyel miniszterelnök is felszólal - jegyezte meg, hozzátéve: korábban mindkét politikus a többi között a külső határok ellenőrzésének visszaállításáról, a tömeges illegális, ellenőrzés nélküli migráció megállításáról és a kötelező, felső határ nélküli kvóta "bevezetésének értelmetlenségéről" nyilatkozott.