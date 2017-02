Bakondi: a migráció magyarországi kezelése is szóba kerülhet az EP-bizottságban

Bakondi György emlékeztetett arra, hogy a meghallgatást az EP szocialista frakciója kezdeményezte az alapvető jogok magyarországi helyzetéről. A magyar kormányt Trócsányi László igazságügyi miniszter képviseli, de a meghívottak között említett a főtanácsadó civil szervezeteket is. Közlése szerint az Amnesty International, a Társaság a Szabadságjogokért és a Helsinki Bizottság képviselői is kifejthetik majd az álláspontjukat. Reményét fejezte ki, hogy az igazságügyi miniszter érdemben tudja majd cáfolni a civil szervezetek kifogásait.



A belbiztonsági főtanácsadó kettős beszédet említett a határőrizettel kapcsolatban az Európai Unióban. Mint mondta, politikai szinten elfogadják a szisztematikus határőrizetről szóló, a schengeni határátkelőknél torlódást okozó intézkedést, ugyanakkor az illegális migrációval szembeni fellépésnél "a külső határok őrizetében nem tapasztaljuk ugyanezt a szigort".



Bakondi György kitért arra is, hogy a migrációval kapcsolatos kormányzati lépéseket a lakosság nagy többsége támogatja, és a kormány határozott szándéka, hogy a továbbiakban is mindent megtesz a magyar lakosság védelme érdekében.