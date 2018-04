Bakondi: a kormányt kötelezi a választók döntése

A kormányt kötelezi a választók döntése - jelentette ki az illegális bevándorlás témájáról szólva M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában Bakondi György, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója.



Mint mondta, Magyarország szembeszáll a homogén nemzetállami törekvések korlátozására vagy felszámolására irányuló törekvésekkel, bárhonnan érkezzenek is azok. Hangsúlyozta, hogy ebben a küzdelemben Lengyelországgal "együtt vagyunk" a liberális, migránsbarát erők célkeresztjében.



A főtanácsadó megjegyezte: az Európai Parlamentben egy olyan javaslat tárgyalása kezdődött a héten, amely az európai értékek eszközeiként akár a magyar kormány ellen aktívan tevékenykedő civil szervezeteket is finanszírozhatna az Európai Unió. Így a nemzetállamok által létrehozott EU magukat a nemzetállamokat támadhatná - tette hozzá.



A Kossuth rádió 180 perc című műsorában Bakondi György arról is beszélt: nem csillapodik az Európába irányuló illegális migráció, a görög-török szárazföldi határon egyre többen jutnak az EU-ba, ami felveti a kérdést, hogy Törökország olyan hatékonyan védi-e határait, mint azt az unióval kötött megállapodásban vállalta.