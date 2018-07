Bakondi: a bevándorlás mindaddig veszélyt jelent, amíg az ENSZ pozitívnak értékeli

A bevándorlás mindaddig veszélyt jelent, amíg az ENSZ pozitívnak értékeli - jelentette ki a Magyar Hírlapnak Bakondi György , a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.Bár a világszervezet migrációs paktuma elvileg csak iránymutatásnak minősül, a nemzetközi bíróságok később hivatkozási alapnak tekintik majd, így kötelező érvényt nyernek a benne foglaltak - tette hozzá a szerdán megjelent interjúban.Bakondi György elmondta, hogy 2015 óta folyamatos az illegális bevándorlás Európába, a migránsok mozgása mind a három főútvonalon - Spanyolország, Olaszország és Görögország felé - továbbra is intenzív. Most a balkáni útvonalon főleg afgán, pakisztáni, bangladesi, iráni és török állampolgárok érkeznek, az olasz és spanyol utakon keresztül pedig alapvetően a közép-afrikai térségből származók."Mindaddig, amíg az ENSZ pozitívnak értékeli a migrációt, és bizonyos gazdasági erők szerint szükség van a képzett bevándorlókra, továbbá az elsősorban Soros Györgyhöz köthető szervezetek aktívan részt vesznek az illegális migráció szervezésében, finanszírozásában, segítésében, számunkra a bevándorlás veszélyt jelent" - fogalmazott.Mint mondta, "a kvótákkal kapcsolatban rájött az EU, hogy a migránsok nagyobb számban való kötelező szétosztása elfogadhatatlan". Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy mostanra több ország migrációs politikájában változások következtek be - tette hozzá.Bakondi György szerint fontos lenne, hogy az EU hosszú távú migrációs politikájáról már ne a mostani, hanem a jövő tavaszi európai parlamenti választáson megválasztandó uniós vezetés döntsön.A főtanácsadó leszögezte: "addig semmilyen érdemi, európai szintű döntést nem lehet hozni, amíg a külső határokat nem zárjuk le, ezzel pedig nem állítjuk meg a folyamatos tömeges bevándorlást". A külső határon, nem a nemzetállamok belső határainál kell a bevándorlókat ellenőrizni és feltartóztatni - hangsúlyozta.Bakondi György elmondta azt is, hogy Magyarország területére a déli határszakasznál július végéig csaknem háromezren kíséreltek meg belépni. Ezeregyszáztizenkilenc esetben a rendőrök és a katonák megakadályozták a bevándorlókat a kerítés átlépésében, a visszakísértek száma pedig ezernyolcszázhetvenegy volt.