Babis: Európának meg kell védenie természetes határait

Emmanuel Macron Csehszlovákia megalakulásának 100. évfordulója alkalmával pénteken és szombaton rövid látogatást tett Prágában. Babis és Macron - aki Pozsonyból érkezett Prágába - pénteken este munkavacsorán tárgyaltak, majd szombaton délelőtt sétát tettek a Károly hídon, és megtekintették a cseh Nemzeti Galéria híres francia képgyűjteményét.



"A migrációs probléma megoldásában tájékoztattuk egymást álláspontunkról, és bizonyos előrehaladást értünk el" - mondta Macron szombaton újságíróknak séta közben válaszolva a kérdésekre.



Babis szerint egyetértés volt abban, hogy ellenőrzés alatt kell tartani a migrációt. Példaként Csehországot hozta fel. "Csehország csak egy kis sziget Európában. Mindenkinek, aki Csehországban akar letelepedni, munkavállalási engedéllyel kell rendelkeznie. Ilyen rendszerre lenne szükség Európában is" - mondta a cseh kormányfő. A munkaengedély nélküli migránsokat nem engedjük be az országba - tette hozzá Babis.

"Európának is meg kell védenie természetes határait" - hangsúlyozta a cseh politikus.



Csehország, visegrádi partnereivel (Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) közösen ellenzi az illegális migránsok beengedését az Európai Unióba, s elutasítja a már itt lévők kötelező elosztását a tagállamok között.



Kérdésre válaszolva Andrej Babis alaptalannak minősítette azt a véleményt, hogy Csehország a migrációs probléma megoldásában nem lenne szolidáris az Európai Unió többi, alapvetően nyugat-európai tagállamával.



"Mi nagyon is szolidárisak vagyunk, katonákat, rendőröket küldtünk a schengeni határok védelmére, és jelentősen megnöveltük az anyagi támogatásainkat is" - fejtette ki a cseh miniszterelnök.



"Meggyőződésem, hogy a szolidaritás kötelező, jó koncepció, és bízom abban, hogy meghozza az eredményeket is" - húzta alá a francia államfő, aki Prágából Isztambulba repült, ahol egy nemzetközi Szíria-konferencián vesz részt.