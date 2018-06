Az unokáknak is mesélik majd a macikalandot

– Már legendák is születtek. A postásunk például azt mesélte, hogy a maci elkísérte a hídig, aztán mutatta, hogy Pusztaszer arra van...

A medve sorsáról hétfőn döntenek, addig a Szegedi Vadaspark vendégszeretetét élvezi.

Fotó: Kuklis István

– Én csak azt láttam csütörtökön, hogy ötautónyi rendőr, természetőr kereste a mackó nyomait a mi tanyánknál lévő úton is. Valószínűleg erre járhatott akkor hajnalban – nevetett Vida Antal Györgyné Veronika, hogy hogyan terjednek a faluban a hírek.

– Ezt ugyan nem láttam, de hozzá vagyok szokva a macikhoz. Erdélyi vagyok. Pásztorként volt, hogy meglátogatta a nyájat a medve, és vitte a kisbárányt – mesélte Belső László, akivel a tömörkényi bolt előtt futottunk össze, egy nappalután.– Tőlünk 600 méterre járt a maci. Úgyhogy én nem mertem kijönni a tanyánkból. Inkább bezártam kaput, nehogy baj legyen – mesélte Pallagi Brigitta.– Figyeltük a híreket, óvatosan jártunk-keltünk. Egy medve azért nem vicc. Nem tudtuk, hogy mekkora. Végül kiderült, hogy nem is volt túl nagy. Bár még így sem szerettem volna a szemei közé nézni. Örülök, hogy kábítással fogták el, nem pedig lelőtték. A gyerekemnek, ha nagyobb lesz, biztos mesélek majd a maciról.– Én nem féltem. Tudtam, hogy a medve nem támad, ha nincs bocsa, vagy nem érzi magát veszélyben. Otthon sem hoztunk védintézkedéseket – mondta Fehér István.– vette át a szót Kósa Mihály.– Én féltem, ezt bevallom őszintén. A tanyámat annyi fa veszi körbe, mintha erdő lenne. A lányom szólt, hogy a közeli kocsma felé látták a medvét, jobb, ha nem megyek ki a tanyára – erről Mihály Jánosné beszélt. – Inkább bent maradtam a faluban lévő házunkban. Bár féltem, de azt nem szerettem volna, ha kilövik ezt a jószágot. Nem tett semmi rosszat, csak bóklászott. Így visszakerül a természetbe.– Ezzel a medvével olyan felhajtás volt az elmúlt napokban, hogy egy ember eltűnése miatt nem csinálnak máskor ilyen kálváriát! – bosszankodott Antal József. – Az én tanyámnál egyébként járt: láttam a nyomait. Csinált egy csapást. Az sem tetszett, hogy voltak, akik már 3 mázsás medvével riogatták a tévében is a jónépet. Ha még pár napig nem kapják el, lehet, hogy még 5 mázsás is lett volna... – tette hozzá.Kíváncsiak voltunk,. A település központjából elküldtek bennünket Nagy Jenőhöz, aki tanyán él. Ám a férfi elmondta, ő bizony nem látta, csak a feleségétől hallotta, hogy medve jár a faluban. Az asszony pedig a rendőröktől értesült a dologról. Jenő viszont Veronikához irányított bennünket, egy másik tanyába, mert úgy tudta, hogy ő tényleg látta a mackót. De kiderült, hogy Veronika sem látta.– Mivel polgárőr vagyok, szóltam több kisgyerekes anyukának, hogy figyeljenek oda. Én egyébként csak a békától félek, de a medvétől nem. Szerintem jobban félt ő az embertől... Nagyon örültem, hogy így ért véget a története, hogy csak elkábították ezt az állatot, nem pedig megölték. Szeretnék róla később is híreket hallani. Ha jeladó lesz rajta, hátha megtudjuk majd azt is, ha párt talál, vagy ha lesz bocsa.