Az UNHCR felszólította Magyarországot, hogy vonja vissza a civil szervezeteket korlátozó törvénytervezetet

"A menedékkérés alapvető emberi jog, nem bűncselekmény" - hangoztatta közleményében Pascale Moreau, a szervezet európai igazgatója.



Az UNHCR "komoly aggodalmának adott hangot amiatt, hogy elfogadásuk esetén a javaslatok létfontosságú segítségtől és ellátástól fosztanának meg otthonuk elhagyására kényszerült embereket, és tovább szítanák a feszült közhangulatot és a növekvő idegengyűlöletet".



Az UNHCR "különösen aggódik amiatt, hogy a törvénycsomagban foglaltak azok ellen irányulnak, akik pusztán emberségből segítenek a menedéket keresőkön". "Felszólítjuk a magyar kormányt, hogy hagyjon fel minden olyan intézkedéssel, amely még sebezhetőbbé tenné azokat az embereket, akik egyszerűen biztonságot keresnek" - áll a hivatal közleményében.



"Az UNHCR azzal a kéréssel fordul Magyarországhoz, hogy maradjon elkötelezett a menekültek és menedékkérők védelme mellett, beleértve azt is, hogy megkönnyíti a képesített civil társadalmi szervezetek erőfeszítéseit és lényegi szerepét". "Az ö munkájuk nélkül sok menekült és menedékkérő elkerülhetetlenül súlyos nehézségekkel fog szembesülni, mivel meg lesz fosztva az olyan szolgáltatásoktól, mint az orvosi és társadalompszichológiai gondozás, a lakhatás, az oktatás, az alkalmazás, az információhoz való hozzáférés és a jogsegély. Ez végtére negatív hatással lesz a hazai közösségre is".



"A határokon bevezetett megszigorítások és a menedékügyi rendszerhez való hozzáférés korlátozása Magyarországon szinte lehetetlenné teszi az embereknek, hogy menedékért folyamodjanak vagy elnyerjék a menekültstátust. Van azonban még idő, és arra ösztönözzük Magyarországot, hogy vizsgálja felül ezeket az intézkedéseket, és biztosítsa a menekülteknek és a menedékkérőknek a hozzáférést a menekültügyi rendszerhez és a létfontosságú segítő szolgáltatásokhoz" - írta az UNHCR európai igazgatója.



A kormány kedden nyújtotta be a "Stop Soros" törvénycsomagot az Országgyűlésnek.