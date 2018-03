Az ország nagy részében egy ideig élvezhetjük a napsütést szombaton

Éjszakára az ország nagy részén csökken a felhőzet, de délkeleten továbbra is sok lesz a felhő, ott eleinte helyenként havazás még lehet.



Szombaton délkelet kivételével kezdetben több helyen napos idő valószínű, majd másutt is megnövekszik a felhőzet. Számottevő csapadék nem valószínű, de jelentéktelen eső, délnyugaton előfordulhat.

Az északi, északkeleti, szombaton a keleti szél megélénkül, pénteken a Nyugat-Dunántúlon helyenként meg is erősödik.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és -6 fok között várható, de a havas északkeleti részeken hidegebb is lehet.



A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 4 és 10 fok között alakul.