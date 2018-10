Az őröknek sem lehetett kellemes megtalálni a rab becsempészett telefonjait

A hétvégén az egyik hazai börtönbe látogatott egy elítélt rokona, aki beszélő alkalmával az őrök figyelmét kijátszva szerettének három mobilt adott át. A fogvatartott ellenőrzését követően egyik testüregéből kerültek elő a kisméretű telefonok, amelyek már alig tartalmaznak fémet, ezért sokkal nehezebb azoknak a kiszűrése - közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága.Hozzátették, látogatófogadás alkalmával egyébként a fogvatartottak előtte és utána is ellenőrzésen esnek át, ebben az esetben is a második ellenőrzés során találták meg az őrök a mobilokat. Ebből az esetből is látszik, hogy a hozzátartozók és a fogvatartottak is mindent megpróbálnak, hogy illegális tárgyak kerülhessenek be a börtönökbe.A bv. dolgozók mindent megtesznek annak érdekében, hogy ne jusson be semmi tiltott dolog, a folyamatos ellenőrzéseknek köszönhetően valóban sokkal hatékonyabban tudja a büntetés-végrehajtási szervezet kiszűrni ezeket a tárgyakat.Ha tiltott tárgyat találnak a bv. intézetben, minden esetben alaposan megvizsgálják az eset körülményeit. A fogvatartottat fegyelmi, indokolt esetben büntetőeljárás formájában vonják felelősségre, de a rá vonatkozó biztonsági szabályok szigorítására, valamint a kapcsolattartás részleges korlátozására is sor kerülhet.Minden esetben megvizsgálják a hozzátartozók felelősségét is, amennyiben bebizonyosodik a szándékos magatartás, úgy a bv. intézetek parancsnokai minden esetben megteszik a szükséges jogi és szakmai lépéseket is a fogva tartás biztonsága érdekében.