Az MSZP támogatja Botka miniszterelnök-jelöltségét, a Fidesz szerint csak egy újabb adóemelő

Fidesz: Botka is csak egy újabb adóemelő és nyugdíjcsökkentő szocialista



A Fidesz-frakció szóvivője szerint Botka László szegedi polgármester, MSZP-s miniszterelnök-jelölt is csak egy újabb adóemelő és nyugdíjcsökkentő szocialista.



Halász János szombati budapesti sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, igaz lehet, hogy a történelem ismétli önmagát, úgy látják ugyanis, hogy a baloldalon semmi sem változik. Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon után most itt van Botka László, és a szocialisták továbbra is félrevezetik az embereket, hazudnak - mondta.



Feltette a kérdést, hogy vajon mikor mondott igazat az MSZP jelenlegi miniszterelnök-jelöltje: a szocialisták kormányzása idején, amikor az összes megszorítást megszavazta a parlamentben, vagy az elmúlt hetekben, amikor az ellenkezőjét próbálta állítani, és "mindenkinek megígért fűt-fát". A Fidesz szerint Botka László ugyanott folytatná, ahol Gyurcsány Ferenc abbahagyta.



MSZP: az elnökség és a választmány is támogatja Botka miniszterelnök-jelöltségét



A szocialista párt elnöksége és választmánya is egyhangúlag támogatta szombaton, hogy Botka László szegedi polgármester legyen az MSZP miniszterelnök-jelöltje - jelentette be a két testület vezetője Budapesten sajtótájékoztatón.



Molnár Gyula pártelnök hangsúlyozta: a magyar választók jelentős része eldöntötte, hogy 2018-ban ezt a hatalmat le kívánja váltani; a következő néhány hónap kérdése, hogy ki lesz az, aki ezt a változást vezeti. Jelezte: azt szeretnék, hogy Botka László vezetésével az MSZP "meghatározó szereplőként" vegyen részt ebben a folyamatban.



A pártelnök hangsúlyozta: a jövő szombati kongresszus dönt az MSZP miniszterelnök-jelöltjéről, és ha Botka Lászlót megválasztják, másnaptól már úgy tekintenek rá, mint akit Magyarországnak, a civileknek, a szakszervezeteknek, az értelmiségnek ajánlanak kormányfőül, és a demokratikus ellenzéki pártoknak is, amelyek 2018-at a változás évévé kívánják tenni.



Kérdésre válaszolva Botka László azon kijelentéséről, hogy ne kerüljenek a jelöltek közé "2010 fő felelősei", Molnár Gyula úgy nyilatkozott, nem személyekről, "sokkal inkább egy felfogásról van szó".



Szavai szerint világossá kell tenni, hogy az MSZP tanult saját és mások hibáiból, a kormányzati felfogásban, a politikai gondolkodásban pedig "nem kívánunk visszatérni a 2010 előtti időszakhoz, hanem egy új baloldali politikát építünk".



Molnár Gyula úgy fogalmazott: "abban a helyzetben vagyunk, hogy nemhogy elengedni kell valakinek a kezét, sokkal inkább az a feladat, hogy minél több embert tudjunk magunk mögött". Politikai értelemben nem vétó-, hanem egyetértési jogot kért a képviselőjelöltek kiválasztásához Botka László - tette hozzá.



Hiller István, a választmány elnöke a sajtótájékoztatón kijelentette, "ha van alternatíva, akkor van változás".



Mint mondta, ehhez vezetőre és meggyőző mondanivalóra van szükség, ezt pedig Botka Lászlóval és a jövő hét közepén bemutatandó "új társadalmi szerződéssel" az MSZP felmutatja.



A választmányi elnök hangsúlyozta: az Ajánlat a nemzetnek címet viselő hosszú távú stratégiai dokumentum a baloldal és az MSZP értékeit is világossá teszi.



Orbán kihívója Botka, a Fidesz kihívója pedig az MSZP - jelentette ki Hiller István.