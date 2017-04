Az MSZP szerint a Fidesz bosszút akar állni az embereken

Az MSZP szerint a Fidesz bosszút akar állni a vasárnapi boltzár eltörlése miatt az kereskedőkön és az embereken, ezért olyan törvényjavaslaton dolgozik, amely arra kényszeríti az üzleteket, hogy bezárjanak vasárnap - mondta Lukács Zoltán, az MSZP országgyűlési képviselője szerdai sajtótájékoztatóján.



A politikus hangsúlyozta: pont egy éve, hogy a Fidesznek ki kellett nyitnia vasárnap az üzleteket, de azóta is azon gondolkoznak, hogy hogyan álljanak ezért bosszút a kereskedőkön és az embereken, most pedig a kormány egy olyan törvényjavaslaton dolgozik, amely arra kényszeríti az üzleteket, hogy bezárjanak vasárnap, valamint betiltaná a reklámújságokat és az áruházi prospektusokat, és megint újabb terheket tenne az emberekre.



Úgy vélte: a kötelező dolgozói létszám előírása esetén több mint egy millió forintot kellene befizetnie a költségvetésbe annak, aki nem veszi fel a megfelelő számú embert, ezt azonban végső soron az emberek fizetnének meg az árak emelkedése miatt. Feltette a kérdést, hogy miért nem inkább az egészségügyben, az oktatásban vagy a szociális szférában állapítanak meg kötelező dolgozói létszámot, miért az a fontos, hogy "hányan szeletelik a sajtot a csemegepultban".



Lukács Zoltán kifogásolta azt is, hogy a tervek szerint a vasárnapi bérpótlék csak déli 12 órától járna. "Ha olyan messze laknának, mint amilyen hülyék ehhez az egészhez, akkor soha nem érnének haza" - fogalmazott.



Szerinte a kormány javaslataiban a "lopás" is benne van, hiszen a tervek szerint a kereskedelmi reklámokat a jövőben csak újságokban vagy azok mellékleteként lehet megjelentetni, ami azt is jelenti, hogy elő kell fizetnie "Mészáros úr szennylapjaira" mindazoknak, akik eddig ezekből a prospektusokból tájékozódtak az akciókról.



Közölte: a Botka-kormány megalakulása után hatályon kívül helyezik ezeket a szabályokat.