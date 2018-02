Az MSZP-Párbeszéd parlamenti javaslattal javítaná a daganatos betegek kezelését

Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke és Szakács László, a szocialisták országgyűlési képviselője vasárnap, a rákbetegek világnapja alkalmából tartott sajtótájékoztatón jelentették be közös kezdeményezésüket. A Párbeszéd politikusa kifejeztette, Magyarországon az uniós átlagnál 33 százalékkal többen halnak meg rákos megbetegedésben, ami azt jelenti, hogy évente 30 ezer ember hal meg olyan daganatos betegségben, amely megelőzhető, illetve gyógyítható lenne. Szabó Tímea szerint ennek oka, hogy a kormány az egészségügy fejlesztése helyett fölösleges presztízsberuházásokra költi az adófizetők pénzét.



Az MSZP-Párbeszéd ezért parlamenti határozati javaslatában elsőként azt kezdeményezi, hogy a kabinet - a szakmai szervezetekkel közösen - dolgozzon ki egy nemzeti rákmegelőzési stratégiát, továbbá indítson felvilágosító kampányokat a szűrővizsgálatok fontosságáról, valamint az alkoholfogyasztás és a dohányzás visszaszorítása érdekében. A kormánynak emellett a legmodernebb diagnosztikai berendezésekkel, valamint mobil szűrőállomásokat is használva mindenkinek könnyen elérhetővé kellene tennie a korai felismerés lehetőségét - fejtette ki Szabó Tímea, majd hozzátette, az egészségügyben dolgozók valódi fizetésemelését is követelik az ágazatban dolgozók elvándorlásának csökkentése, illetve a már külföldön dolgozók hazacsábítása reményében.



Szakács László úgy fogalmazott, a magyar egészségügyi rendszer a világszínvonalú orvosok és ápolók munkája ellenére is szétrohad, mert a kormány nem foglalkozik az ágazattal. A szocialista politikus sajtóhírekre hivatkozva azt mondta, az egészségügyben olyan utasítást adtak ki, hogy a daganatos betegek ne a személyre szabottan legjobb kezelést, hanem a legolcsóbbat kapják. Emlékeztetett, az MSZP egy költségvetési módosító javaslatában 77 milliárd forintot adott volna a daganatos betegek terápiájának javítására, azonban azt a kormányoldal vita nélkül leszavazta. Szakács László szerint az egészségügyi források csökkentése mellett az is problémát jelent, hogy az ágazatban rendelkezésre álló pénzeket sem megfelelően költik el. Példaként említette, hogy a kormány a Korányi-projektben 17 milliárd forintot fordított egy üres épületre, ahelyett, hogy a két budapesti onkológiai központ fejlesztette volna ebből az összegből a várólisták csökkentése érdekében.