Az LMP 900 milliárd forinttal növelné az egészségügy forrásait

Szél Bernadett szerint a valóság és a kormány propagandája között az egészségügy terén a legnagyobb a különbség, miközben csupán egyetlen dolgot értek el: fizetőssé tették az ellátást. Rámutatott: a régióban sehol nem fizetnek annyit az emberek a magánvagyonukból az ellátásukra, mint Magyarországon.



Az országban mindenhol azonos színvonalú állami egészségügyi ellátást kell biztosítani - jelentette ki a politikus, aki szerint a megelőzésre is nagy hangsúlyt kell fektetni, és csökkenteni kell a betegek kiszolgáltatottságát. Az LMP alkotmányba foglalná a társadalombiztosítás intézményét és visszaadná az egyes intézmények önállóságát is - szögezte le.



Ábrahám Júlia, az LMP országos elnökségének tagja egy példával illusztrálta, hogy a kabinet késlekedése, az egészségügyi háttérintézmények átszervezése szerinte emberéleteket is követelt. Ennek tudta be azt, hogy bár rendelkezésre áll 6,5 milliárd forintnyi uniós támogatás arra, hogy elinduljon egy vastagbélrák-szűrő program, ez máig nem történt meg.



Emlékeztetett: a kormány a forrásért cserébe az évi 5000 halálos áldozat számának 10 százalékos lefaragását ígérte, vagyis évente 500 ember hal meg a kormány hanyagsága miatt - mondta. A politikus emiatt is fontosnak nevezte a háttérintézmények önállóságának biztosítását, de elmondta azt is: önálló ombudsmanra bíznák az egészségvédelem kérdését.



Szél Bernadett kérdésre a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes svédországi vadászatairól szóló sajtóhírekre reagálva feltette a kérdést: ki fizeti mindezt? Megjegyezte, Semjén Zsoltnak nincs akkora fizetése, hogy abból állni lehetne a felmerült költségeket.