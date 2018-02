Az LMP 300 milliárd forintot szán a közszféra bérrendezésére

Szél Bernadett tarthatatlannak nevezte, hogy számos önkormányzati dolgozó bére 2008 óta nem emelkedett, amit a falurombolás csendes, de hatékony eszközének nevezett.



Az LMP társelnöke rámutatott: 2 millió magyar él olyan településen, amely érintett a közszféra munkaerő-elvándorlásában. Ha nem szüntetik meg a bérválságot, ezen településeknek a léte is veszélybe kerül - fogalmazott.



Az önkormányzatoknál 18 ezer ember bére nem emelkedett 2008 óta, holott az szerinte 42 milliárd forintból, vagyis a Miniszterelnöki Kabinetiroda büdzséjéből rendezhető lenne.



A kabinet ugyanakkor a megoldások helyett propagandára költ - jelentette ki -, mert a valós problémákra nincsenek megoldásaik.



Kérdésre azzal kapcsolatban, hogy az uniós támogatásokat esetleg a migrációs válság megoldásában való részvételhez kötnék, azt felelte: a forrásokat egy meglévő megállapodás alapján kapjuk, fontos azonban, hogy ezeket ne lopják el, hanem termelő beruházásokra költsék, amelyek valódi gazdasági növekedést eredményeznek.



A menekültek befogadását érintő kérdésre azt mondta: a kormányhoz hasonlóan betartanák az érintettek elhelyezéséről szóló Genfi konvenciót, de még a határainkon kívül vizsgálnák, ki a menekült, ki a bevándorló és ki az, aki illegálisan, akár sanda szándékkal érkezik. Hozzátette ugyanakkor: a bevándorlás nemzeti hatáskör, ezzel kapcsolatban Magyarországnak kell a törvényeit meghoznia. "Kvótapártiak nem vagyunk - folytatta -, a kerítést lebontani nem tudnánk, én a határvédelmet is visszaállítanám" - fogalmazott. Hozzátette: még erősítené is a nemzetbiztonsági szolgálatokat, ugyanakkor közös európai megoldás megalkotásában is részt venne.



Beszámolt arról is: az aláírásgyűjtés után fog tárgyalni a Momentum vezetőjével a "lehetséges közös dolgaikról", ugyanis az LMP az Új Kezdett mellett még a Momentummal lát lehetőséget arra, hogy komoly kihívás elé állíthassák az eddigi politikai elitet.



Az Elios-ügyre reagálva azt mondta: a Fidesz-KDNP már a szemünket lopja ki, a szervezetten felépített bűncselekmény-sorozat hulláma pedig a miniszterelnök közvetlen közeléig ér. Szél Bernadett az OLAF-jelentés nyilvánosságra hozatalát sürgette.