Az interneten tartja meg a felvételizők hétvégéjét a Diákhitel Központ

A felvételi eljárásról, a pályaválasztás dilemmáiról és a felsőoktatási tanulmányok finanszírozási lehetőségeiről is szó lesz a felvételizők hétvégéjén, január 13-14-én - közölte a programot szervező Diákhitel Központ az MTI-vel.A "Lehetsz bármi, a lényeg: tanulj tovább!" szlogennel, az interneten követhető ingyenes felsőoktatási workshop során az Oktatási Hivatal és a Tempus Közalapítvány előadói beszélnek az érettségi vizsgákról, a felvételi eljárás folyamatáról, a diplomás pályakezdők elhelyezkedési esélyeiről, siker szakmákról, vagy a külföldi ösztöndíj lehetőségekről.Az előadások kitérnek a felsőoktatási tanulmányok finanszírozási kérdéseire, míg a döntéshozatal lelki útvesztőiben pszichológus és egyetemi hallgató osztja meg az élményeit, tapasztalatait a hallgatósággal.A workshophoz a legnépszerűbb hazai egyetemek is csatlakoztak, melyek egyedi microsite-okon mutatkoznak be az eseményen.A felvételizők hétvégéjének programjai mobilról és számítógépről is figyelemmel kísérhetők, s a workshop www.felvetelizz.hu oldalán nem csupán videók megtekintésére lesz lehetőség, hanem online chat formájában a nézők kérdéseket tehetnek fel az előadóknak, illetve a felsőoktatási intézmények képviselőinek, akik meg is válaszolják azokat élőben.