Az idén is lehet szavazni az év háziorvosára a Kárpát-medencében

A nyolcadik éve meghirdetett pályázathoz kapcsolódó evpraxisa.hu című honlapon a betegek ajánlhatják háziorvosukat, majd szavazhatnak is a zsűri által kiválasztott tíz magyarországi és tíz határon túli háziorvosra - közölte Szentes Tamás.Hangsúlyozta, hogy a pályázat annál is inkább fontos az államtitkárság számára, mert az alapellátás a betegek első találkozási pontja az egészségüggyel, és ha az jól működik, hatékonyabbá válhat a teljes egészségügyi ellátás.Az emberek egészségének megőrzése érdekében alapvető a bizalmi kapcsolat kialakulása a betegek és a háziorvosok között, hiszen ők ismerik leginkább pácienseik kórtörténetét és életvitelét - mondta. Ugyanakkor az elmúlt években jelentősen nőtt a háziorvosokra nehezedő teher, ezért a pályázat révén is erősíteni kívánják az orvosok és az őket segítő nővérek presztízsét, megbecsültségét - fűzte hozzá.A helyettes államtitkár lényegesnek nevezte, hogy a határon túli nemzetrészekre is kiterjed a pályázat, mert a magyar kormány fontosnak tartja a határon túl dolgozó orvosok megbecsülését is. Annál is inkább, mert csak egészséges nemzetnek lehet jövője - mondta Szentes Tamás.B. Király Györgyi, a projekt vezetője közölte: a betegek május 10-ig ajánlhatják egy rövid történet megírásával a háziorvosukat.Az írások alapján az Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár vezette tíztagú zsűri kiválasztja azt a tíz-tíz magyarországi, illetve határon túli háziorvost, akikre szavazhatnak a betegek, május 20-tól június 2-ig. A nyertes háziorvosok az erkölcsi megbecsülésen túl értékes orvosdiagnosztikai eszközöket vehetnek át a pályázatot támogató cégek felajánlásának köszönhetően - ismertette a pályázat menetét a projektvezető.Az elmúlt évben 90 ezren szavaztak a háziorvosokra, és egy-egy orvos támogatása ügyében komoly közösségi összefogás alakult ki - mondta B. Király Györgyi.