Az évszázad kórházberuházásai kezdődhetnek Budapesten

Cserháti Pétert, az Egészséges Budapest Program (EBP) miniszteri biztosát idézve a lap arról ír: a javaslatot összehangolták egy másik nagy projekttel, a Semmelweis Egyetem fejlesztési tervével, az egyetemi klinikáknak ugyanis a kutatási, oktatási feladatok mellett a jövőben is jelentős szerepet kell vállalniuk a budapestiek ellátásában.



Az előterjesztés alapján a XI. kerület Dobogó nevű városrészében egy 1058 ágyas modern tömbkórházat húznának fel. Ide költöztetnék a Kútvölgyi úti klinikai tömb összes osztályát, a két gyermekklinikát a Tűzoltó, illetve a Bókay utcából, az egyik női klinikát, valamint a nagy traumatológiát és az idegsebészetet a Szent János Kórházból. Észak-Budán egyelőre nem alakítanak ki centrumkórházat.



A Kútvölgyi út kiürülő kórházépületében ugyanakkor egy átfogó korszerűsítést követően 550 ágyas gyógyintézmény jönne létre, amely megfelelően el tudná látni a közép-budai régió lakosságát. A Szent János Kórház területén a jövőben krónikus és rehabilitációs ellátás folyna 300 ágyon, míg Észak-Pesten a Honvédkórház lesz a "szuperkórház". A tervek szerint itt is új tömb, illetve épületszárny létesül, ide költöztetik majd a Podmaniczky utcából az egykori MÁV-kórház osztályait, és több új egység között infektológiát is kialakítanak, nagyjából megduplázva a jelenleg csaknem 600 ágyas kapacitást.



A cikk szerint a dél-pesti centrumkórház gerincét egy, a Nagyvárad térre tervezett 1300 ágyas új épülettömb adja, amelyet az Egyesített Szent István-Szent László Kórház területén húznának fel. Ez, valamint a kórház felújítandó épületei és az Országos Kardiológiai Intézet együttesen biztosíthatja a régióban élők sürgősségi ellátásának legmagasabb szintű bázisát. Dél-Pesten ezzel együtt egy országos intézeti campus is létrejönne, kardiológiai, infektológiai, hematológiai és traumatológiai, valamint az Üllői út másik oldalán, a Heim Pál Kórházból kialakítandó gyermekgyógyászati intézettel.