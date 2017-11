Az európai szociális pillérről tárgyalt az LMP társelnöke az Európai Zöldek frakcióvezetőjével

Szél Bernadett a tanácskozást követő sajtótájékoztatón elmondta: az LMP maximálisan támogatja a szociális pillér kezdeményezését, amelynek tartalmát azonban Orbán Viktor miniszterelnök szerinte szándékosan torzítja.



A társelnök hangsúlyozta: a szociális kérdéseket európai szinten kell kezelni. A tisztességes foglalkoztatás vagy a méltányos bérezés, a szociális védelem uniós értékek, amelyeket minden polgár fontosnak tart.



A tőke Európáját fel kell váltania az emberek Európájának - jelentette ki -, ahogy Magyarországnak is olyan miniszterelnökre van szüksége, amely az emberek érdekeit tartja szem előtt, és nem a tőkéét. Orbán Viktor azonban a tőke embere - mondta Szél Bernadett.



Az egész Európában szükséges változások között említette a munkabérek közelítését, azt, hogy a minimálbér az átlagbér 60 százaléka legyen. Fel kell lépni a spekulatív tőkemozgások és az offshore cégek ellen, ahogy az általa károsnak nevezett adóversennyel szemben - jelentette ki. Emellett európai szintű munka törvénykönyvét tartott szükségesnek.



Szél Bernadett szerint Orbán Viktor csupán kényszeredetten vett részt a szociális csúcstalálkozón, és a miniszterelnök csak a magyar modell sikerességét emlegette, holott az az LMP politikusa szerint szegénységben tartja az embereket és a multiknak adja azt az adókedvezményt, amelyre a kisvállalkozóknak lenne szükségük.



Philippe Lamberts aggodalmának adott okot a többi közt a magyar miniszterelnök populista hangvételéve kapcsolatban. Nehézkesnek nevezte Orbán Viktor és az Európai Unió kapcsolatát, ezért úgy ítélte meg: Magyarországon politikai változásra van szükség.



Ugyancsak aggályosnak ítélte az ország vezetésének közeledését Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz, ahogy az atomenergia térnyerését is. Az atomenergiának nincs jövője - jelentette ki az Európai Zöldek frakcióvezetője.



A frakcióvezető egyetértett azzal, hogy a tagállamokat egyenlően kell kezelni, de azzal is, hogy ez nem mindig érvényesült a közép- és kelet-európai tagállamokkal szemben.



A közép-európai országok és Kína budapesti csúcstalálkozójára utalva megjegyezte: Európának figyelembe kellene vennie, hogy ennek a térségnek több befektetőre van szüksége.