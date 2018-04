Az Európai Néppárt vezetőivel tárgyal szerdán Brüsszelben Orbán Viktor

Manfred Weber európai néppárti (EPP) frakcióvezető márciusi budapesti látogatását viszonozza szerdán Brüsszelben Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke, aki az új nemzeti kormány céljairól, a következő évek feladatairól tájékoztatja a Fidesz európai pártcsaládjának vezetőit, és aktuális uniós kérdésekről is tárgyalnak - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.



Manfred Weber a magyarországi parlamenti választási kampány idején járt Budapesten, ahol tárgyalt Orbán Viktorral, és a pártcsalád támogatásáról biztosította őt. A látogatást viszonzó szerdai brüsszeli tanácskozáson Európa és Magyarország keresztény értékeken alapuló kultúrájának megőrzéséről, a határok és az európai emberek megvédéséről lesz szó, mely célokhoz a magyar emberek nagy többsége adott erős felhatalmazást - közölte Havasi Bertalan.



Orbán Viktor a magyar gazdaság versenyképességének további erősítéséről, a teljes foglalkoztatottság megteremtéséről, a gyermekvállalás támogatásáról is tájékoztatja majd európai szövetségeseit. A megbeszélésen szóba kerülnek az Európa előtt álló legfontosabb kihívások, így az EU kereskedelempolitikája, migrációs- és menekültpolitikája, valamint az Unió 2020 utáni költségvetése is - áll a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetőjének tájékoztatásában.