Az ellenzékre nem számíthat az ország Sargentinivel szemben

A magyar ellenzék ismét színt vallott

kiegyensúlyozottnak,

visszafogottnak,

objektívnek nevezett.

A Magyar Szocialista Párt elnökségének mai döntése értelmében a párt Európai Parlamenti képviselői meg fogják szavazni a Sargentini-jelentést. Ez hazafias kötelességünk a magyar emberek és Magyarország érdekében.

Amikor az Európai Parlament és az európai közösség a magyarországi jogtiprásokat, a demokratikus intézményrendszer leépítését és az állami szintű korrupciót kéri számon a magyar kormányon, akkor éppen, hogy a magyar állampolgárokat védi a Fidesz hatalmi gátlástalanságával szemben.

Holnap tartják az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén a Sargentini-jelentés néven elhíresült, Magyarország megregulázása okán elkészített dokumentum vitáját, majd szerdán szavaznak róla az európai képviselők. Ilyenkor mindig érdemes megfigyelni, hogyan zárnak össze a magyar pártok az európai porondon.Az Origo összegyűjtötte az elmúlt napok nyilatkozatait, és az összkép elkeserítő: egyetlenegy olyan ellenzéki párt sem akadt, aki kiállt volna a magyar kormány mellett az ügyben.„Tartalmilag a Sargentini-jelentésen nem lehet fogást találni. Pontos, részletes adatokkal alátámasztott, elismert nemzetközi szervezetek dokumentumaira támaszkodó szöveg kerül az Európai Parlament elé" – így kezdte pénteki közleményét Jávor Benedek, a Karácsony Gergely-féle Párbeszéd EP-képviselője arról a dokumentumról, amelynek elkészítése során jellemzően Soros György hazai szervezeteinek a véleményét kérte ki Judith Sargentini, holland európai parlamenti képviselő. Hosszas fejtegetés után Jávor arra lyukadt ki, hogy a szavazás során nem lehet Orbánék mellé állni senkinek, aki Európa jövőjéről pozitívan, még ha a jelenéről adott esetben kritikusan is gondolkozik.is komoly gyakorlata van abban, hogyan álljon ki saját hazájával szemben az uniós politikai elit mellett egy-egy vitatott kérdésben. A Sargentini-jelentés kapcsán a felvezető szerep a párt egyik EP-képviselőjére, Niedermüller Péterre hárult, aki a júniusi Európai Parlament belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi szakbizottságában (LIBE) a magyar jogállamiságról tartott vita során az uniós bürokratákat megszégyenítő módon érvelt Magyarország ellen. A politikus felszólalásában konkrétan köszönetet (!!!) mondott Sargentininek a jelentés elkészítéséért, amitHogy a dokumentum mennyire kiegyensúlyozott, visszafogott, arról a Nézőpont Intézet és az Alapjogokért Központ is elmondta a véleményét, ízekre szedve azt. Arról pedig, hogy mennyire objektív, mi is tudunk nyilatkozni, ugyanis utánajártunk azoknak a szervezeteknek, amelyeknek véleményét kikérte Sargentini másfél éves munkája során. „A DK EP-képviselői meg fogják szavazni az Orbán-kormány elleni uniós eljárást megindító Sargentini-jelentést" – a ráhangolódást követően ezt már Molnár Csaba, a DK másik európai képviselője közölte múlt csütörtökön az ATV-vel. A politikus olyan apróbb logikai bukfenccel indokolta meg a döntést, miszerint kizárólag „a magyar emberek (!!!) és Magyarország védelmében (!!!) szavaznak igennel a dokumentumra szerdán".is komoly fejtörést okozott a kérdés, hogyan szavazzanak a Magyarország ellen irányuló javaslatról. A pártmédia hosszas vezércikkben kérlelte a Jobbik vezetését és az ellenzéki pártokat, ne szavazzák meg a Sargentini-jelentést. A kérés csak félig-meddig talált megértő fülekre: a Jobbik úgy foglalt állást a kérdésben, hogy tartózkodni fognak. A hivatalos álláspontot Gyöngyösi Márton frakcióvezető némileg kozmetikázta, és egy lengyelországi konferencián már azt mondta, nem fogják megszavazni.Azpolitikai szezonnyitóján, a szombati választmányon forró kásaként kerülték a témát – erről már a Magyar Hírlap írt. Kunhalmi Ágnes választmányi elnök pár nappal a szavazás előtt arról beszélt a sajtónak, hogy a Fidesz „koldussá tette az országot", a közoktatás helyzete botrányos, az egészségügyben káosz uralkodik. Konkrétumokat azonban nem említett arról, ami mindenkit érdekel: Magyarország ellen szavaznak-e majd a képviselőik két nap múlva. Nála bőbeszédűbb volt Ujhelyi István, a szocialisták egyik EP-képviselője, aki vasárnap egy terjengős közleményt adott ki a Sargentini-jelentésről. „A dokumentum a magyar jogállamiságot lebontó Fidesz-kormány bűntetteinek tényszerű felsorolásáról szól" – fejtette ki álláspontját a politikus. Majd hosszas felsorolásba kezd, miért helytállóak a holland EP-képviselő megállapításai. Arról viszont nem ejt szót, támogatni fogja-e szavazatával a Magyarországot elítélő dokumentumot.Újhelyi István, az MSZP EP képviselője Facebook oldalán a következőt nyilatkozta:Az LMP-t erősen megosztja a kérdés. A Soros-közeli Mércének adott interjújában Meszerics Tamás, a párt egyetlen európai parlamenti képviselője, és az amerikai milliárdos megbízható szövetségeseinek listáján előkelő helyen szereplő politikusa elárulta,a súlyosan elfogult Sargentini-jelentéssel semmi problémája nincs, és saját maga, nem a pártja dönt arról, megszavazza-e a dokumentumot.Ez az álláspont viszont szembemegy a pártközpont akaratával. Keresztes László Lóránt, a párt társelnöke múlt héten azt nyilatkozta az ATV-nek, hogy elvárható lenne, aki listán szerzett mandátum alapján képviseli a pártját az EU-ban, az kövesse a párt irányvonalát. Csárdi Antal, a zöldek parlamenti képviselője erre ráerősítve úgy fogalmazott a hétvégén, fel fogják szólítani EP-képviselőjüket, miként szavazzon. Jelenleg is zajlik a pártban az az online szavazás, ami alapján a párt elnöksége ma ismertetni fogja a döntését.