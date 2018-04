Az ellenzékiek jó része is fellendülést és stabilitást remél - derül ki a Nézőpont Intézet felméréséből

Mit várnak a választók az új magyar kormánytól – erre a kérdésre keresett választ akiadója a Nézőpont Intézet segítségével, amely felmérése kimutatta: a magyarok 53 százaléka számít arra, hogy a következő négy évben tovább javulhat az ország általános helyzete, ugyanennyien gondolják úgy, hogy a gazdaság teljesítménye még pozitívabban fog alakulni. A pesszimisták aránya mindössze 31-32 százalék, tehát az ellenzéki szavazók jelentős része is további gazdasági fellendülést és nagyobb biztonságot remél a Fidesz-KDNP kormányzásától. Másként kimondva: az utcán elégedetlenkedők valójában csak a kevesebb mint egyharmados kisebbséget képviselik.A magyarok körében 53 százalék számít arra, hogy a következő négy évben tovább javulhat az ország általános helyzete, ugyanennyien gondolják úgy, hogy a gazdasági helyzet is még pozitívabban fog alakulni. A pesszimisták aránya mindössze 31-32 százalék,. Érdekesség, hogy a kormánypárti táboron belül mindkét kérdésben 90 százalék körül van az optimisták aránya, de még a Jobbik-tábor (20-29 százalék), illetve a baloldaliak (24-28 százalék) jelentős része is bízik a következő négy év sikerében.Az április 14 és 23. között, ezer fős, reprezentatív telefonos kutatással elkészített felmérés eredménye szerint a társadalom nagy többsége (így az ellenzékiek jelentős része is), azaz a megkérdezettek négyötödevár további sikereket a következő négy év során.75 százalék számít,a megkérdezettek 72 százaléka várja az új kormánytól, míg 71 százalék szerint nőni fog a kormányzás stabilitása, s a választók 64 százaléka gondolja úgy, hogy a következő négy évben. A Nézőpont Intézet a felmérésnél 3,2 százalékpontos hibahatárral számol.