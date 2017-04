Az állam az iskolai papírgyűjtésre is rátenné a kezét

Államosítani akarják az iskolai papírgyűjtést, derül ki egy az Index által megismert törvénytervezetből.Az ötlet az iskolai papírgyűjtések végét is jelentheti, az állam ugyanis magához vonná ezt az értékes hulladékot is, miközben még inkább kézi irányításúvá tenné az egész iparágat - írja a lap.Az új előterjesztés szerint a papírgyűjtést csak a kötelezően állami tulajdonban lévő közszolgáltatók végezhetnék.Az eddigi gyakorlat szerint magáncégek vásárolták meg az összegyűjtött papírt, majd megfelelően elszállították, válogatták, újrahasznosították azt. A legtöbb vidéki településen is volt alkalmas cég ilyesmire. Több tízezer tonna papír jött be így évente, ami országos szinten pár milliárd forintos érték lehet - írják.Az új változtatással ennek vetnének véget a törvényalkotók azzal, hogy csak a közszolgáltatók kezelhetnék az iskolák által gyűjtött papírt, a hulladék tulajdonjoga pedig az állami Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-t (NHKV-t) illeti meg.Így pedig nem tudni, hogy az iskolák egyáltalán kaphatnak-e bármennyi pénzt is a papírgyűjtésért.De nem az iskolai papírgyűjtés államosítása az egyetlen erős húzás a tervezetben - mutat rá az Index. Egy másik módosítással ugyanis lényegében kizárnák a lakossági hulladékpiacról a piaci szereplők döntő részét -írják.A tervezetből az derül ki, hogy a lakossági hulladékkal foglakozó közszolgáltatóknak az alvállalkozója sem lehet a jövőben piaci cég.Ez elég drasztikus változás lenne, ugyanis hiába államosították korábban a közszolgáltatókat, alvállalkozóként sok helyen továbbra is magáncégek működtek, az állam teljesen egyedül nem is tudta volna ellátni a feladatot - tették hozzá.