autóvásárláshoz pályázhatnak támogatásra a kerekesszékesek

A kerekesszékkel közlekedők személygépkocsi-vásárlásának támogatására hirdetett pályázatot a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Kft. az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) felkérésére.



Czibere Károly, az Emmi szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára a csaknem 50 millió forint keretösszegű pályázat részleteit ismertetve szerdán, budapesti sajtótájékoztatón elmondta: a kormány elkötelezett abban, hogy javítsa a fogyatékossággal élők életminőségét és biztosítsa a teljes élet megéléséhez a lehetőséget.



Megjegyezte, a fogyatékossággal élők autonóm életesélyének, önálló életvitelének biztosítása magába foglalja a közlekedés lehetőségének biztosítását is, ezért írták ki öt évvel ezelőtt a Lehetőségautó programot, amelyben eddig mintegy négyezer fogyatékossággal élő jutott gépkocsihoz a Suzuki és a Duna Lízing közleműködésével.



Kitért arra: a konstrukciót többször is átalakították az igényeknek megfelelően, de a szakmai szervezetek arra kérték a kormányt, fontoljon meg egy olyan programot, amelyben nem szükséges a hitelfelvétel és nincs típuskötöttség sem.



Ezért döntött úgy a minisztérium, hogy a Lehetőségautót kiegészítendő pályázatot indít AutóPlusz elnevezéssel, hogy támogassák a kerekesszéket, elektromos kerekesszéket vagy elektromos mopedet használó aktív, súlyosan mozgáskorlátozott emberek önálló életvitelét, javítsák közlekedési lehetőségeiket egy számukra megfelelő gépjármű beszerzésének támogatásával.



A programban megszűnik a hitelfelvételi kötelezettség és a típuskötöttség, nagyobb támogatást tudnak biztosítani, továbbá új és használt gépjármű vásárlására egyaránt lehet a támogatást fordítani.



Pályázni a vételár függvényében 1,5 millió és 4 millió forint közötti összegre lehet, de az elnyerhető támogatási összeg legfeljebb a személygépkocsi vételárának 50 százaléka, vagyis a gépkocsivásárláshoz önrész biztosítása szükséges. A pályázatokat június 15-ig lehet benyújtani.



Czibere Károly közölte azt is, a kormány elkötelezett abban, hogy ha lesz arra igény, akkor 2018-ban nagyobb összeggel hirdessék meg a pályázatot.



Földesi Erzsébet, a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének elnöke a sajtótájékoztatón arról beszélt, nagy szerepe van a mozgásukban korlátozott emberek életében a személyautónak, mert az biztosítja a társadalmi aktivitásukat. Kiemelte, hogy az új programmal az egyéni igényekhez és életvitelhez alkalmazkodó járműveket tudnak vásárolni.



Szekeres Pál, az Emmi fogyatékos emberek társadalmi integrációjával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztosa elmondta: május 15-e, a program meghirdetése óta már kétszázan töltötték le a pályázati adatlapot. Hozzátette: az AutóPlusz program egy jó lehetőség, de nem lehet megfeledkezni a támogató szolgáltatások és a közösségi közlekedés fejlesztéséről sem.



A pályázati dosszié a www.fszk.hu oldalról tölthető le, ahol a pályázattal kapcsolatosan további információk is olvashatók.