Autósok, figyelem! Új parkolási rendszert tesztelnek Budapesten

Új fejlesztést vezettek be tesztüzemmódban a belvárosi parkolás megkönnyítésére Budapesten, az V. kerületi parkolókba telepített szenzorokkal működő alkalmazás folyamatosan mutatja a szabad kerületi parkolóhelyeket - jelentette be Belváros-Lipótváros polgármestere sajtótájékoztatón hétfőn Budapesten.



Szentgyörgyvölgyi Péter (Fidesz-KDNP) kiemelte: mindent elkövetnek a tranzitforgalom csökkentése érdekében, a belvárosi forgalom 30 százaléka parkolóhelyet keresőkből áll. Az év végéig tesztidőszakban 135 szenzort működtetnek a parkolókban, a távlati cél, hogy egész Budapesten kifejlesszék a szenzorok hálózatát, amivel kevesebb dugó lesz.



Mintegy 6000 kérdőívet küldtek ki a beruházást megelőzően, a válaszadók 42 százaléka használná az alkalmazást, ezért kezdtek bele a fejlesztésbe - mondta.



Hozzátette: az okosparkolási rendszer fontos állomás a tranzitforgalom csökkentéséhez, és jelentős lépés az okosváros felé vezető úton. A parkolási díjakból származó bevételt forgatják vissza egy olyan eszköz létrehozásába, amely hatékonyan segíti mind az itt élő, mind a belvárosban parkolni szándékozó autósokat.



Király István, a Vodafone Magyarország vállalati szolgáltatásokért felelős vezérigazgató-helyettese azt mondta, hogy az alkalmazás úgynevezett NB-IoT technológiát használ. A mobilhálózaton elérhető technológia kis adatátvitelre használható, alacsony energiafelhasználású. Az okosvárosokban ez a technológia gyorsan el fog terjedni. A parkolóba beépített eszközben egyebek között SIM-kártya chip található, öt évre garantált élettartamot biztosító elemmel.



A Vodafone Magyarország partnerével, a Smart Lynx Kft.-vel Budapest Belvárosában, az V. kerületben olyan parkolószenzorokat telepített, amelyek által Magyarországon is egyedülálló közlekedési infrastruktúra épülhet ki - mondta.



Király István ismertette: a parkolóhely foglaltságát figyelő szenzorok ellenőrzik, hogy a parkolóhely foglalt vagy szabad, a Vodafone NB-IoT hálózatát használva jelezne a központi szervereknek. A sofőrök mobil alkalmazáson keresztül láthatják a szabad parkolóhelyeket, ahova az általuk preferált navigációs szoftver, majd a közelbe érve az okos parkolás-segítő alkalmazás a legrövidebb úton irányítja őket. Emellett a parkolódíj fizetését is elindíthatják az alkalmazásban - mondta. A Vodafone Csoport globális szinten is nagy hangsúlyt fektet a technológia további fejlesztésére, tervei között szerepel, hogy 2019 végére megduplázza állomásai számát az európai NB-IoT (Narrowband Internet of Things - keskenysávú dolgok internete) hálózatában. A fejlesztések lehetővé teszik, hogy a Vodafone egyetlen cellában közel 50 000 eszközt tudjon kiszolgálni, fennakadás vagy torlódás nélkül. A közeljövőben kiépülő, legnagyobb nemzetközi NB-IoT hálózatuk 10 európai országban áll majd rendelkezésre, többek között az Egyesült Királyságban, Romániában és Magyarországon - közölte a Vodafone.