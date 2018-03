Autólopás közben elfáradt a tolvaj, segítséget kért

Élesben tanulják a fémipart - Nemak: megduplázódott a tanulók száma

Nagy űrt tölt be a Nemak Győr február végén hivatalosan is átadott képzési központja, amelyben csúcstechnológia mellett tíz szakmát tanulhatnak a diákok. A szakmai ismeretek mellé a fiatalok emberi értékeket, iránymutatást is kapnak.