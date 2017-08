Augusztus végéig megérkeznek az iskolákba a tankönyvek

kifejtette, a gyártási folyamat hétfőn lezárult, és ezzel megkezdődhetett, évfolyamonként szétválogatva a könyvek kiszállítása a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. raktáraiból. Hozzátette: az előválogatással is az iskolák munkáját szeretnék könnyíteni a tanévkezdés előtt.A köznevelési intézmények mintegy 12 millió tankönyvet rendeltek meg a 2017/2018-as tanévre - jelezte a helyettes államtitkár.Emlékeztetett: a tankönyvellátás az 1-9. évfolyamon ingyenes, és rászorultsági alapon a 10-12. évfolyamon a diákok több mint 60 százaléka kapja térítésmentesen a kiadványokat. Összesen 1,1 millió tanulónak biztosítják ingyenesen a tankönyveket - közölte.Maruzsa Zoltán elmondta: a például átiratkozás miatti létszámmozgások okán előfordulhat, hogy további tankönyvekre lesz szükség egyes intézményekben. Ezeket pótrendelés keretében tudják teljesíteni, augusztus 20-a után szeptember 15-ig van erre mód. Ugyanakkor bíznak abban, hogy a tervezési folyamat, aminek keretében június végéig lehetett pontosítani a rendeléseket, ezt minél kisebb mértékben teszi szükségessé.A helyettes államtitkár az iskolaigazgatók kinevezését firtató felvetésekre közölte: csaknem ötszáz helyen hirdettek pályázatot, és döntő többségben általában egy pályázó van. Csaknem négyszáz helyszínen meg is történt több évre az iskolaigazgatók kinevezése, néhány helyszínen van vita. Nemcsak állami, hanem egyházi és magánintézmények esetén is előfordult, hogy a fenntartó más döntést hozott. Ilyen vitának minden évben tanúi lehetnek, ez nem csak az oktatási rendszer sajátja - jegyezte meg.Maruzsa Zoltán megismételte: minden esetben szakmai döntések születtek. Ahol indokolttá válik, mert a helyzet elmérgesedik, ott a tárca ezt moderálni fogja, és tárgyal az érintettekkel.Megjegyezte, nemcsak az állami, hanem a céges vezetői kinevezések többségénél sincs hivatali indoklás. Ugyanakkor - tette hozzá - mérlegelni fogják ezt a lehetőséget is, de ehhez törvénymódosítás szükséges.