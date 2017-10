ÁSZ: a Jobbik akadályozza gazdálkodásának ellenőrzését

Az ÁSZ délelőtti közleményében az áll: a szervezet a július 10-én nyilvánosságra hozott, második félévi ellenőrzési terve alapján augusztus 10-én kezdte meg a Jobbik gazdálkodása törvényességének ellenőrzését, ám a párt a számvevőszék többszöri megkeresése ellenére sem tett eleget adatszolgáltatási kötelezettségének.



Felidézték: augusztus 10-én küldtek tájékoztatást a Jobbik Magyarországért Mozgalom részére arról, hogy kezdje meg a felkészülést az ellenőrzésre, majd tájékoztatták a pártot az ellenőrzés megindításáról. Ezekben az értesítésekben minden esetben tájékoztatták a Jobbikot az adatszolgáltatás teljesítésének rendjéről, valamint arról, hogy mi a lehetséges jogkövetkezménye annak, ha az adatszolgáltatást elmulasztják.



Mivel a párt nem tett eleget az adatszolgáltatásnak, az ÁSZ október 3-án értesítette az ügyészséget.



Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke a nap folyamán más témában tartott sajtótájékoztatóján azt mondta: nem tudja elképzelni, hogy bármely kötelezettségüknek ne tettek volna eleget vagy akadályozták volna a szervezet munkáját. Hozzátette: tudomása szerint semmilyen elmarasztalásra vagy gazdasági visszaélésre vonatkozó gyanú nem merült fel. Úgy értékelt: a kormánypártok "a legrosszabb bolsevik időket felhozó eszközöket vetik be".



Azt is megfogalmazta: a Jobbik a hatályos jogszabályokat betartva, nem kiskapukat keresve, de a saját lehetőségeit megtalálva lép, a kormánypártok pedig 1-2 napon belül a jogszabályokat áthágva igyekeznek ezeket a lehetőséget megszüntetni.



Az ÁSZ közleményben reagált Z. Kárpát Dániel szavaira, azt írták: eljuttatták a Jobbikhoz a párt gazdálkodásának ellenőrzésével kapcsolatban a részletes eljárási szabályokat is tartalmazó ellenőrzési programot, a 2017 első fél évére vonatkozó ellenőrzés tervét pedig a számvevőszék honlapján tették közzé.



A közlés szerint az ÁSZ a párt gazdálkodásának törvényességével kapcsolatos adatokat és dokumentumokat kért a Jobbiktól, amely ennek a levélben és helyszínen történt adatbekérések ellenére nem tett eleget. Az ellenőrzés során a helyszíni adatbekérés sem volt eredményes - tették hozzá.



Hangsúlyozták: az ÁSZ megküldte a pártnak a számvevőszéki ellenőrzés részletes eljárási szabályait is tartalmazó ellenőrzési programot, illetve az ÁSZ minden értesítésében tájékoztatott az adatszolgáltatás teljesítésének törvényben meghatározott rendjéről, valamint az elmulasztás lehetséges jogkövetkezményeiről.



Volner János, a Jobbik frakcióvezetője délután az ÁSZ fővárosi székháza előtt tartott sajtótájékoztatón azt mondta: csak "büdös", harmadik világbeli diktatúrákban kényszerítenek arra közintézményeket, hogy megpróbáljanak leszámolni az ellenzék vezető erejével.



A frakcióvezető azt mondta, pártja minden alkalommal eleget tett beszámolási kötelezettségének, és törekedett arra, hogy mindenben együttműködő legyen az ÁSZ ellenőreivel. Az azonban nem normális - tette hozzá -, hogy a hatóság akkor akar ellenőrizni, amikor a gazdasági igazgató szabadságon van, miközben a törvény ötnapos határidőt biztosít a kért iratok rendelkezésre bocsátására.



A sajtótájékoztató közben Volner János és Schön Péter, a Jobbik gazdasági igazgatója megpróbálta átadni a kért dokumentációt az ÁSZ székházában. Volner János később úgy tájékoztatta a sajtót, hogy az ÁSZ megtagadta az iratok átvételét, arra hivatkozva, hogy az törvényellenes lenne.



Az ÁSZ a sajtótájékoztatóra reagálva hangsúlyozta, hogy a Jobbik ellenőrzésekor mindenben a vonatkozó törvényi előírások szerint járt el. A számvevőszéki ellenőrzés akadályozása azért is érthetetlen - folytatták -, mert a párt képviselői az elmúlt időszakban többször közölték, hogy a Jobbik minden, a gazdálkodását érintő ügyben a törvényi előírásoknak megfelelően elszámol az ÁSZ-nak. Azt írták: a Jobbik parlamenti frakcióvezetője és gazdasági igazgatója az ÁSZ épülete előtt tartott sajtótájékoztatón "a törvények megkerülésével próbált iratokat átadni" a számvevőszéknek, amelyeket a vonatkozó törvényi előírások értelmében az ÁSZ nem vehetett át.



Erre válaszul a Jobbik újbóli közleményében azt írta, hogy az ÁSZ visszautasította a dokumentumok átvételét, ugyanakkor az erre szolgáló elektronikus felületet lezárták.



A Fidesz-frakció közleményében Volner János szavaira reagálva felháborítónak nevezte, hogy az a Jobbik vádaskodik, amely "a rendszerváltás óta a legnagyobb pártfinanszírozási botrányba keveredett". Azt írták: a Jobbik továbbra is titkolja a Simicskával és cégeivel kötött szerződést, miközben több mint fél éve használja a milliárdos plakátfelületeit. Magyarországon a törvényeket mindenkinek be kell tartania - ez alól Simicska és a Jobbik sem kivétel - tették hozzá.



A Btk. szerint aki az ÁSZ ellenőrzése során a megszegi vonatkozó törvényben meghatározott közreműködési kötelezettségét, és ezzel akadályozza az ellenőrzést, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel, ha meghiúsítja az ellenőrzést, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.