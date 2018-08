Araszol felénk a hidegfront, de addig is tovább fokozódik a hőség

Fokozódik a hőség - hívta fel a figyelmet honlapján az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden.

Mint kifejtették: a nyugatról kelet felé araszoló hidegfront előtt déli irányból egyre melegebb levegő áramlik Közép-Európa térségébe. Ezért szerdán tovább emelkedik a hőmérséklet. Főleg a Dunántúlon lesz melegebb az előző naphoz képest - tették hozzá.



Az előrejelzés szerint szerdán a sok napsütés mellett kevés fátyol-, illetve gomolyfelhő is lehet az égen. Csapadék általában nem valószínű, legfeljebb egy-egy helyen alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A déli szél a Kisalföldön megélénkül, időnként meg is erősödik, emellett zivatarok környezetében is lehetnek erős vagy viharos széllökések. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 16-22, a legmagasabb hőmérséklet 32-36 fok között valószínű.



A meteorológiai szolgálat a következő napokra már másodfokú figyelmeztetéseket is kiadott a tartós hőség miatt.



Az országos tisztifőorvos kedd éjféltől péntek éjfélig ismét elrendelte a hőségriasztást.