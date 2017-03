Áprilisban kaphatják meg a megemelt fizetést az állami cégeknél dolgozók

Hozzátette, a versenyszférához hasonlóan az állami vállalatok nagy részénél is megkötötték a bérmegállapodást, ami 3 évre szól és 2017-ben átlagosan 13 százalékos, 2018-ban 12 százalékos, 2019-ben 5 százalékos, összesen 30 százalékos bérfejlesztést irányoz elő. Elmondta, a 220-ból 79 többségi állami tulajdonú vállalat jelezte, hogy saját forrásból nem tudja megvalósítani a bérfejlesztést, számukra a költségvetésből 2017-ben mintegy 40 milliárd forintot, egy évvel később 45,6 milliárd forintot, majd 2019-ben további 26,3 milliárd forintot biztosítanak erre a célra. Az államtitkár szerint a béremelés a munkaerő megtartását, hiányszakmáknál a munkaerő pótlását, és a megfelelő képzettséggel rendelkező dolgozók megbecsülését szolgálja. A 30 százalékos emelésben benne van a minimálbér és szakmunkás bérminimum kötelező emelése - a minimálbér 15 százalékkal, a szakmunkás-bérminimum 25 százalékkal emelkedett- az idén január 1-jétől -, az ezzel együtt járó bértábla változtatás és a hiányszakmákban dolgozók kiemelt javadalmazása - fejtette ki.



A 3 éves megállapodások a béren kívül vállalatonként eltérő intézkedéseket is tartalmaznak. A megállapodás része és a munkabéke szempontjából a legfontosabb, hogy a munkavállalók ebben az időszakban további bérigényekkel nem lépnek fel. Újságírói kérdésre válaszolva elmondta: ez nem jelenti azt, a sztrájk kizárása szerepelne a megállapodásban. Erre alkotmányos lehetőség nincs is - tette hozzá.



Fónagy János szintén kérdésre válaszolva elmondta, a Magyar Postánál 33-34 százalékos bérfejlesztés lesz 3 év alatt, ahol a 30 százalék feletti részt a posta saját erőből finanszírozza. A Magyar Villamos Műveknél még nincs megállapodás, a tárgyalások alapján 18-20 százalékos béremelés lehet 3 év alatt a cégnél - számolt be az államtitkár.