Apjától lett várandós: ágyneműtartóba rejtették, majd sorsára hagyták a titokban megszült csecsemőt

Előre kitervelten, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt ítélt el egy házaspárt és lányukat a Miskolci Törvényszék csütörtökön. A három vádlott a lány titokban szült gyermekét ölte meg. A lány apját, az ügy elsőrendű vádlottját szexuális erőszak, vérfertőzés miatt is elítélte a bíróság; 25 év fegyházbüntetést kapott.



A vádlottak egy háztartásban éltek Boldván. Az elsőrendű vádlott tíz éven át kényszerítette vér szerinti leánygyermekét arra, hogy vele szexuális kapcsolatot létesítsen. A külvilágtól elszigetelve élő, akkor még fiatalkorú lányt az apja többször megverte és megöléssel is fenyegette, amennyiben szólni mer bárkinek a történtekről.



A lány terhes lett és 2011-ben titokban gyermeket szült, akit apa nélkül anyakönyveztek.



2015 év végén az akkor már felnőtt korú lány - az ügy harmadrendű vádlottja - ismét várandós lett az apjától. Ekkor a férfi és felesége, a másodrendű vádlott - aki évek óta tudott a szexuális erőszak tényéről, de az ellen semmit nem tett - közösen elhatározták, hogy a terhesség tényét eltitkolják.



Abortuszra nem volt pénzük, de megtartani sem akarták a gyermeket, így elhatározták, hogy megölik. Az életképes csecsemőt az ágyneműtartóba rejtették, a sorsára hagyták. Az újszülött ellátatlanság miatt négy óra múlva meghalt.



Másnap a lány rosszul lett, mentőt hívtak hozzá, a vizsgálat során derült fény az előző éjszakai szülésre. A holttestet nyomozók találták meg.



A Miskolci Törvényszék a férfit 25 év, feleségét 20 év fegyházbüntetésre ítélte, míg lányukra - aki egyben bűncselekmény áldozata is volt - 2 év szabadságvesztést szabott ki a bíróság, az ítélet végrehajtását 3 évre felfüggesztették.



Az ítélet nem jogerős, a büntetőper a Debreceni Ítélőtáblán folytatódik.