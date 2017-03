Andy Vajna: rendbe kellett tenni a filmtámogatási rendszert

Andy Vajna szerint rendbe kellett tenni a magyar filmtámogatást, de a szakma már élvezi a változtatások gyümölcseit, és érti az új rendszert.



A Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos azt hangsúlyozta: "romokból építették fel a mai filmtámogatási rendszert". Kifejtette, hogy a megelőző években a szakma lejáratta magát, mindenki azt hitte, mondta, hogy a filmesek lopnak, csalnak, pedig nem. A rossz szájíz miatt azonban a bizalom elveszett, ezért nem kapták meg azt a támogatást, amit megérdemelnének, vagy ami kellene, hogy legyen. Olyan sok probléma volt a filmek körül, hogy muszáj volt ezt leállítani - fogalmazott.



A kormánybiztos azt mondta: az új rendszer "nagyon átlátható lett, pontosan tudják, a pénz mikor, hova, kinek megy, mindent elszámolnak, és erősen ellenőrzik, hogy a támogatás mind a vászonra jusson, ne más helyekre".



Andy Vajna kitért arra is, hogy hiányoznak neki az új magyar történelmi filmek. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a Saul fia, a Szabadság, szerelem vagy a bemutatója előtt álló Kincsem című filmeket történelmi témájú alkotásoknak tartja.



Elmondta még, hogy próbálkoznak Hunyadi-, betyár- és más történelmi témájú filmekkel is, de az eddig készült forgatókönyvek nem voltak méltóak a megfilmesítésre. Nem akarnak "elpazarolni" egy Hunyadit, aki fantasztikus történelmi figura, és akiről méltó filmet kell csinálni - mondta.



Kérdésre válaszolva megjegyezte, a magyarok járnak moziba, még magyar filmre is, bár - mint megjegyezte - "nem olyan gyakran, mint azt a filmalapnál szeretnék". Andy Vajna szerint idén nyáron a Kincsem, a Budapest Noir és a Pappa Pia című filmek a nagy közönségeket is vonzzák majd. "Ez is eltartott három-négy évig, míg eljutottunk odáig, hogy tudjuk, mi az, amire szükség van" - fogalmazott a kormánybiztos.