Andreas Merz marad a Lapcom vezérigazgatója

Különös hangsúlyt helyeznek arra, hogy a Lapcomhoz tartozó újságok és online kiadványok, a TV2 Csoport valamint a Rádió 1 az együttműködési lehetőségeket kiaknázva tovább fejlődjenek - idézi a közlemény Andy Vajna tulajdonost. Hangsúlyozza: ebben a posztján megerősített vezető "fontos partner", hozzátéve, hogy "eddigi sikerei alapján teljes bizalommal tekintek a közös munkára".



A korábban megkezdett portfóliómegerősítés folyamata a tulajdonosváltás után új dimenzióba léphet - idézik a közleményben Andreas Merzet. A vezérigazgató közölte: az a célja, hogy a közösen kialakított stratégiának megfelelően a Lapcom által kiadott nyomtatott és online médiatermékek a saját piacukon meghatározók maradjanak, és külön hangsúlyt kap a Bors napilap és online tartalom fejlesztése, valamint piaci erősítése.



Október 5-én jelentette be az Andy Vajna tulajdonában lévő AV Investments leányvállalata, az Avalue Befektetési Kft., hogy lezárult a Lapcom Zrt. megvásárlásának folyamata.



Az eladó, a Radio Bridge Media Holdings Ltd. a Lapcom-részvények 100 százalékának eladására vonatkozó megállapodást szeptemberben írta alá az Avalue Bekfetetési Kft.-vel. A tranzakció zárásához minden szükséges, a jogszabályokban meghatározott hatósági jóváhagyás megtörtént - hangsúlyozzák a közleményben.



A Lapcom két nyomdával rendelkezik, fizetős nyomtatott termékei - a Bors országos napilap, a Délmagyarország Csongrád megyei és a Kisalföld Győr-Moson-Sopron megyei napilap - naponta 140 ezer példányban kelnek el, digitális híroldalaik pedig együttesen naponta mintegy 170 ezer látogatót vonzanak.



Az Avalue célja a múlt heti közlemény szerint, hogy tovább fejlessze a Lapcomhoz tartozó újságokat, online kiadványokat, és a kibővült médiaportfólió az együttműködési lehetőségek kiaknázásával továbbra is értéket teremtsen helyi és országos olvasóinak.