Amióta mérik, még soha nem volt ilyen meleg az országban október 29-én

Az országos és a fővárosi napi melegrekord is megdőlt hétfőn. Egy Csongrád megyei településen 27 foknál is melegebb volt, és több mint 10 fokkal melegebb volt az országban az ilyenkor szokásosnál - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn Facebook-oldalán.



Eddig október 29-én Szerepen volt a legmelegebb, ahol 1923-ban 25,9 Celsius-fokot mértek. Most több mint egy fokkal melegebb volt, a Csongrád megyei Kübekházán 27,1 fokra melegedett a levegő.



A fővárosban 90 éves rekord dőlt meg. 1928 óta 23,5 fok volt a napi fővárosi rekord. Most Budapesten két mérőhely - a II. kerületben és Újpesten - is 24,3 fokig emelkedett a hőmérséklet.



A meteorológiai szolgálat kitért arra is, hogy hétfőn az országos átlagos maximum 24 fok körül alakult, ami 11 fokkal magasabb az ilyenkor szokásos 13 foknál.



A mostani maximumok június első felére, illetve szeptember elejére jellemzőek Magyarországon - jegyezték meg.



Egy korábbi bejegyzésében a meteorológiai szolgálat viszont arról írt, hogy éjjel délnyugat felől hidegfront érkezik erős, viharos széllel, esővel, záporral néhol zivatarral. Ugyanakkor azt írták: a front mögött sem esik vissza jelentősen a hőmérséklet. Az átlagos maximum október végén általában 13 fok körül alakul, de a következő napokban is jóval ezen értékek fölött marad a hőmérséklet.



Az előrejelzés szerint kedden a csapadék fokozatosan kelet felé szorul vissza, nyugat felől egyre nagyobb területen süt ki a nap. Legtovább északkeleten és az Északi-középhegység vidékén maradhat felhős az ég. A szél sokfelé lesz erős, a Kisalföldön és a hegyekben viharos lökések is lesznek, de ezek estére megszűnnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 11-18 fok között alakul, az északkeleti határ közelében lehet a leghűvösebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17-23 fok között várható.