Ami a közgyűlésben ment Jordán megbizatásának vitáján, az egy tragédia volt

Rendkívüli közgyűlésen hosszabbították meg Jordán Tamás igazgatói megbízását a szombathelyi színház élén hétfő délután. A szavazáson majdnem konszenzus alakult ki, csak Koczka Tibor kultúráért felelős alpolgármester (Fidesz) szavazott nemmel, Balassa Péter (Jobbik) pedig tartózkodott.Jordán Tamás bízik benne, hogy kinevezése végül nem csak egy évre fog szólni.

Nagyon jó a pályázatom, én csak remélem, hogy tovább is bizalmat kapok. Ezt a pályázatot újra beadom - lehet, hogy egy-két új mondat lesz benne, főleg az elején. Egy jó pályázattal fogok indulni, remélve, hogy meg is nyerem, és 2021. január 31-ig maradok. Addig szól a következő pályázat.

- mondta el a Nyugat.hu kérdésére.Koczka Tibor hozzászólása azonban kihozta béketűréséből az igazgatót, aki azt mondta a lapnak

rengeteg politikai csatározásban volt már részem, állni kell a sarat. Ami most itt történt, azt pejoratívnak éreztem az alpolgármester úrtól, aki az életkoromat hozta fel, amire külön kitértem a pályázatomban, mert tudtam, hogy szóba kerül majd egy 74 éves embernél.



Azt írtam, hogy jó erőben érzem magam, és ha valami baj történik, ami akár 40 éves emberrel is megtörténhet, ha megvan a műsorterv, akkor a menedzsment el tudja kormányozni addig a színházat. Az alpolgármester úr ezt felhozta, és nem azt mondta, tud róla, hogy két előadás között be kellett vinni engem a kórházba, hanem azt, hogy én két előadás között elrohantam a tévéstúdióba.



Abban, amit mondott, volt három feljelentés. Hogy két Alföldi-előadás között, a Kálmán Olgához, a Hír TV-be mentem el. Hát, ez teljesen felesleges volt mondania. Mert ezzel csak megerősítette, hogy jó kondícióban vagyok. De az volt a cél, hogy ezek a nevek elhangozzanak. Mert most már az Alföldi, a Kálmán Olga és a Hír TV is szitokszó. Lehet, hogy tévedek, de ő nem véletlenül hozta ezeket elő.

Jordán Tamás a Nyugat.hu-nak még elmondta, nagyon bízik abban, hogy egy eljövendő nyertes pályázattal tényleg sikerül a színházat 2021-ig elvezetnie. Így - fogalmazott -, elég hosszú ideje marad arra, hogy mindaz, ami még a tarsolyában van, Szombathelyen megvalósulhasson.