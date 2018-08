Amerikai támogatással veheti át az irányítást Közép-Kelet-Európa

Lengyelországban is meghatározó személyiségek lobbiznak azért Washingtonban, hogy az Orbán Viktor által megfogalmazott közép-európai egység megvalósuljon - így értékelte Deák Dániel, politológus, a Figyelő munkatársa a Kossuth Rádió 180 perc adásában, Marek Jan Chodakiewicz Magyar Időkben megjelent interjúját.Az amerikai lengyel történészprofesszor nevéhez fűződik a Három tenger kezdeményezés, vagyis az Adriai-, a Balti- és a Fekete-tenger között fekvő 12 ország megalakítása -A lengyel professzor több évtizede lobbizik azért, hogy a kelet-európai térség és egyben Magyarország érdekei is megjelenjenek Washingtonban – mondta Deák Dániel, aki hozzátette, hogy a magyar sajtóban megjelenet interjú is rávilágít arra, hogy rendkívül erős a lengyel-magyar partnerség.Az azonos a geopolitikai érdekekből adódóan ezek az országok számos területen együttműködnek, ilyen a gazdaság-, energia- és kereskedelempolitikai kérdések – tette hozzá.Trump elnök is részt vett a varsói Három tenger kezdeményezés csúcstalálkozón és szimbolikus beszédében egyértelművé tette, hogy számára fontos, hogy ez a régió képviselje saját érdekeit az Európai Unión belül – mondta.Kifejtette: Donald Trump szerint elhibázott a nyugat-európai politika a bevándorlás kérdésében. Az amerikai érdek, hogy a közép-kelet-európai régió magára találjon és politikailag meghatározó legyen az Európai Unión belül, amellyel szemben egy német-francia tengely nem tud mit tenni.A magyar törekvéseknek, amelyet Orbán Viktor tusnádfürdői beszédében megfogalmazott, nagyon sok támogatója van – mondta Deák Dániel, aki hozzátette, hogy az amerikai támogatásnak köszönhetően belátható időn belül meg lehet valósítani a régiós együttműködést.Előbb utóbb van lehetőség, hogy a történelmi sérelmeken felülemelkedve ez a régió felismerje érdekeit és közösen lépjen fel az Európai Unión belül – mondta.Hozzátette: nem egy EU ellenes szövetségről van szó, a régió országainak a gazdaságpolitika, a bevándorlás és az EU jövőjének megítélésében azonos elképzelései vannak és elutasítják az Európai Egyesült Államok ötletét és a nemzetek Európáját szeretnék megvalósítani.