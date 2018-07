Amerikai magazin: kirívóan súlyos hiba antiszemitának bélyegezni Orbánt

A csehekkel és az osztrákokkal együtt Magyarország is megvétózta az Európai Unió határozattervezetét, amely elítélte volna, hogy az Egyesült Államok Jeruzsálembe helyezte át nagykövetségét - emlékeztetett Goldman. A magyar miniszterelnök emellett már húsz éve Benjámin Netanjahu izraeli kormány személyes jóbarátja - fűzte hozzá.



Orbán ajtaja nyitva áll a budapesti zsidó közösség vezetői előtt, és a város egyre vonzóbb az izraeli befektetők számára a jó infrastruktúra és az alacsony költségek miatt - mutatott rá a szerző. "Budapest azért biztonságos a zsidók számára, mert nagyon kevés muszlim migráns él ott" - vélekedett Goldman.



Az Orbánt antiszemitának minősítők általában a magyar kormányfő Soros György elleni kampányára hivatkoznak. Goldman, a First Things korábbi szerkesztője - jelenleg az Asia Times publicistája - szerint viszont a miniszterelnök stratégiájának semmi köze Soros zsidó gyökereihez, sokkal inkább arra utal, hogy Orbán Viktor ellenzi Soros György nyitott határokat támogató elképzelését és a magyar politikára gyakorolt jelentős befolyását.



"A magyar születésű multimilliárdos 600 millió dollárt (165 milliárd forintot) költött Magyarországon, ami GDP-arányosan nézve annyi, mintha 60 milliárd dollárt (16 500 milliárd forintot) fektetett volna be az Egyesült Államokban" - hívta fel a figyelmet Goldman. "Ha egy külföldön élő amerikai milliárdos ekkora összeget költött volna az Egyesült Államokban, számíthatnánk rá, hogy a politikusok kampányolnának ellene" - írta.



A New York-i székhelyű Institute on Religion and Public Life által publikált First Things cikkírója egyetért Éric Fournier budapesti francia nagykövettel, aki bizalmas diplomáciai jegyzékében a külföldi média képzelgésének nevezte Orbán Viktor zsidóellenességét. Fournier a franciaországi és németországi muszlimokat jelölte meg a valódi modern antiszemitizmus forrásaiként, és példaértékűnek nevezte azt, ahogyan Magyarország az illegális migrációt kezeli. Miközben a franciaországi muszlimok zsidóellenességét a közvélemény-kutatások is alátámasztják, a mintegy 100 ezres magyarországi zsidó közösség tagjai gondtalanul sétálhatnak a zsinagógába hagyományos viseletükben - mutatott rá.



A nyilatkozatáért visszahívott budapesti francia nagykövet csupán egy nyilvánvaló ténynek adott hangot bizalmas iratában. A puszta tény, hogy egy ilyen nyilatkozat elbocsátásra adott okot, rávilágít Macron állásponjának abszurditására - zárja írását a szerző.