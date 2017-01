Álrendőrök raboltak ki francia diákokat - videó

Magát rendőrnek kiadva rabolt ki és vert meg két férfi francia diákokat Budapesten, a Dob utcában - közölte a rendőrség ahonlapon.A 23 éves erdőkertesi Sz. János és a 21 éves budapesti D. Renátó kedden autóval haladt a Dob utcában. Amikor egy külföldi diákcsoport mellé értek, megálltak és megszólították őket. Az öt francia fiatalnak angolul azt mondták, hogy rendőrök, majd úgy tettek, mintha igazolványt mutattak volna - írták a közleményben.Ezután D. Renátó odalépett a társaságban lévő lányhoz és megpróbálta elvenni a táskáját, de a lány ezt nem engedte. A védelmére kelő férfi zsebeit D. Renátó átkutatta, a kabát zsebe elszakadt, miközben abból kitépte a sértett mobiltelefonját és személyes iratait. A támadó bántalmazta is a férfit.Eközben Sz. János egy másik franciát belökött egy kapualjba és megpróbálta elvenni az értékeit, de a férfi ellenállt, ezért társával őt is megverték, majd beszálltak az autóba és elmenekültek.Az erzsébetvárosi rendőrök azonosították a külföldi rendszámú autót. A járműre a VIII. kerületben bukkantak rá, majd egy józsefvárosi lakásban Sz. Jánost és D. Renátót is megtalálták a nyomozók.A rendőrségi honlapon közölt videó tanúsága szerint a támadók egyike egy plüssmackóval aludt, amikor a rendőrök megjelentek.Az erzsébetvárosi rendőrök a két férfit őrizetbe vették és kezdeményezik előzetes letartóztatásukat.