Államtitkár: a migráció a legfontosabb biztonságpolitikai kihívás Európában

A migráció a legfontosabb biztonságpolitikai kihívás Európában - hangsúlyozta Varga Judit , a Miniszterelnökség európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkára hétfőn Berlinben a német szövetségi biztonságpolitikai akadémia (BAKS) konferenciáján.Az államtitkár a német fővárosban a közmédiának elmondta, hogy a Gondoljuk újra Európa biztonságpolitikáját! című tanácskozáson kifejtette: Európa előtt az a legnagyobb biztonságpolitikai kihívás, hogy milyen válaszokat ad a migrációs nyomásra, Magyarország pedig "letette az asztalra a megoldási javaslatát, hiszen kezdetektől fogva a külső határok védelmét és a schengeni rendszer tiszteletben tartását tűztük ki célul"."Örömmel látjuk, hogy ez már a fősodratú európai politikának is részévé vált" - tette hozzá Varga Judit. Megjegyezte, hogy nem is kapott kritikát a résztvevőktől a magyar migrációs politikával kapcsolatban.Hozzátette: nemzetközi felmérések is azt mutatják, hogy az európai polgárok a migrációs nyomást tartják a legnagyobb veszély, és leginkább az erre adott válaszok és a kapcsolódó biztonsági kérdések foglalkoztatják őket.Elmondta, hogy a magas rangú német politikusok, katonák és szakértők részvételével tartott konferencián, amelyet Heiko Maas német külügyminiszter nyitott meg, a magyar migrációs politika bemutatása mellett olyan tényeket is a hallgatóság elé tárt, amelyek bizonyítják, hogy Magyarország aktívan, és nagyon sokszor német támogatással vesz részt a közös, európai uniós biztonság-, és védelempolitikában és a NATO-tagországok együttműködésében.Kiemelte, hogy Magyarország német támogatással kezdeményezte egy többnemzeti NATO-hadosztály felállítását. Ez "nagyon fontos stratégiai pont lesz a NATO keleti határán", Magyarország számára pedig "mérföldkő", amelynek révén ismét világossá válik, hogy "elkötelezett vagyunk Európa biztonságának megőrzése mellett" - mondta az államtitkár.Rámutatott, hogy a védelempolitikában hagyományosan jó a magyar-német kapcsolat, és az Európai Unió védelmi dimenziójának erősítését célzó, úgynevezett állandó strukturált együttműködés (PESCO) keretében még tovább fejlődik. A két ország katonaorvosi együttműködésről, úgynevezett kórházi modulok kialakításáról állapodott meg - fejtette ki Varga Judit.Felidézte, hogy Orbán Viktor kormányfő és Angela Merkel német kancellár júliusi berlini találkozóján a "gyümölcsöző együttműködés" számos új területét azonosították. Az egyik éppen a védelempolitika, az együttműködés elmélyítésére pedig példa a Szlovákiával, Horvátországgal és Szlovéniával tervezett többnemzeti NATO-hadosztály felállításához nyújtott német támogatás és a PESCO keretében tervezett közös katonaorvosi program.