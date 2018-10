Államtitkár: a kormány kész tisztázni magát a vádak alól a hetes cikkes eljárásban

A magyar kormány kész tisztázni magát a vádak alól, ezért részletes tájékoztatót fog összeállítani az uniós alapszerződés hetes cikke szerinti jogállamisági eljárás keretében - tájékoztatott telefonon Varga Judit miniszterelnökségi államtitkár a tagországok európai ügyekkel foglalkozó minisztereinek keddi luxembourgi tanácskozásának szünetében.Először szerepelt a miniszteri tanács napirendjén a Magyarországgal szembeni eljárás ügye, s a soros osztrák EU-elnökség tisztázott bizonyos eljárási kérdéseket, például az Európai Bizottság szerepét, amelyet "tárgyilagos, semleges tényanyag" készítésével bíztak meg a folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárásokról.Varga elmondta, az eljárást kezdeményező Európai Parlament azt kérte, hogy a képviselőtestületet is vonják be a folyamatba, de a tanács jogi szolgálata az uniós szerződések alapján "ennek lehetőségét nem látta biztosítottnak". Hozzátette, ennek ellenére több kollégája is támogatólag nyilatkozott az EP részvételéről."A migrációs politikája miatt Magyarországot erősen támadó tagországok még attól sem rettentek vissza, hogy a jogi szolgálat nagyon egyértelmű és nagyon tisztán levezetett véleményével vitatkozzanak, sőt nyíltan vállalták, hogy azzal politikai alapon nem értenek egyet" - emelte ki az államtitkár, Görögországot és Svédországot említve név szerint, de hozzátéve, hogy például a britek és a lettek az ellenkező állásponton voltak.Hangsúlyozta: ez is mutatja, hogy folytatódik a "boszorkányüldözés", a kormány azonban kész tisztázni magát a vádak alól, még a héten megtámadja az EU bíróságán az Európai Parlamentben "csalással elfogadott" Sargentini-jelentést.A tanácsülés többi napirendi pontjáról Takács Szabolcs miniszterelnökségi államtitkár számolt be.Beszélt a szerdán kezdődő EU-csúcs bizonyos témáiról, például a migráció és a belső biztonság kérdéséről, amelyek szerinte egyértelműen összekapcsolódnak a külső határok védelmén keresztül. Utóbbi kapcsán aláhúzta, hogy a határvédelem a tagállamok elsődleges felelőssége, az EU part- és határvédelmi ügynöksége (Frontex) pusztán kiegészítő szerepet játszhat.Takács figyelmeztetett, több tagország ismét az "életszerűtlen és improduktív" kötelező uniós elosztási kvóták felé próbálja terelni a folyamatokat, a visegrádi négyek azonban semmi ilyesmit nem fognak támogatni, és szerencsére a tanács osztrák elnökségének is józan a megközelítése.A tárcavezetők a Lengyelországgal szembeni hetes cikkes eljárást is folytatták kedden. Az államtitkár leszögezte, a kormány ezt továbbra is "méltatlan politikai támadásnak" tekinti, de a jelek szerint "kezd kifogyni a szufla a lengyelekkel szemben"."A jövő évi európai parlamenti választási kampány részévé vált, hogy napirenden kell tartani a kelet-európaiakkal szembeni ügyeket" - vélekedett.Takács Szabolcs érintette a költségvetési tárgyalásokat, és "migrációbarátnak" minősítette a 2021-2027-es uniós büdzsére vonatkozó európai bizottsági javaslatot, ugyanis abban felzárkóztatásra szánt pénzeket csoportosítanának át a bevándorlók integrációjára.