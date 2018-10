Állami vezetők képzésére indít szakokat a közszolgálati egyetem

Állami vezetők oktatására indít új szakokat is tartalmazó képzéscsomagot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ugyanis ez eddig hiányzott a felsőoktatási palettáról - írja a Magyar Idők szerdai száma az intézmény rektorának tájékoztatása alapján.



Koltay András szerint a tervezési szakaszban lévő képzéssel nem a már vezető beosztásúak továbbképzése a cél, hanem egy olyan mesterképzést szeretnének létrehozni, amely lehetővé teszi, hogy annak, aki ezen a területen diplomát szerez, egyenes útja lehessen az államszervezet legfontosabb, kiemelkedő szakmai feladatokat ellátó területeire.



Egy komplex, sokszínű, minden lehetséges igényt lefedő képzéscsomagot szeretnének letenni az asztalra. "Az adott feladathoz illeszkedően építeni fogunk a mesterképzésre, a szakirányú továbbképzésre és a tréning jellegű rövidebb képzésekre, valamint a frontális oktatáson kívül elérhető, az e-learning és az internet adta lehetőségekre is" - fejtette ki Koltay András.



A rektor arról is beszámolt, hogy a tanári kar erősítésével tovább szeretnék növelni az egyetem színvonalát. Kívánatosnak tartják, hogy az NKE-n legyenek olyan szellemi központok, kutatóintézetek, valamint új képzések, amelyekben a saját tanáraik mellett az ország legjobb oktatói és kutatói is részt vennének legalább egy-egy projekt erejéig. Hasonló tervek mentén szeretnék bővíteni a külföldi vendégoktatók körét is.



Koltay András kitért arra is, hogy az oktatás és a kutatás szintjén is foglalkozni fognak azzal a problémával, hogy az online véleménynyilvánítás határait egyre inkább külföldi magáncégek határozzák meg. Fontosnak nevezte, hogy a nemzeti identitás hangsúlyozása magától értetődően, a mindennapi élet integráns részeként épüljön be a képzésbe. Célként beszélt arról is, hogy a közforgalmú Ludovika Egyetemi Campus jól azonosítható, ismert branddé váljon, és felpezsdítse az NKE és környékének kulturális életét.