Alkotmányellenes a TASZ szerint a CEU elűzése Magyarországról

A felsőoktatási törvény jelenleg is biztosítja, hogy csak akkreditált, vagyis szakmai követelmények alapján engedélyezett működésű intézmények folytathassanak Magyarországon felsőoktatási tevékenységet. A Kormány tervezete azonban újabb feltételekhez kötné a külföldi egyetemek hazai működését: nem elég, ha külföldön akkreditált képzést biztosítanak Magyarországon, ezt ezentúl csak akkor tehetnék meg, ha külföldön is oktatnak. Sőt: a tervezet értelmében csak a Kormány “elvi támogatását" élvező külföldi egyetemek működhetnének hazánkban. A felsőoktatási törvény tervezett módosításai alkotmányellenesek, mivel önkényesen korlátozzák a kutatás valamint a tanítás és a tanulás szabadságát.



A törvénytervezet látszólag általánosságban változtatja meg a külföldi akkreditációjú egyetemek magyarországi működésének feltételeit. Ám a felsőoktatási államtitkár is megerősítette,, hogy nincs más Magyarországon működő külföldi egyetem, amelynek a Közép-Európai Egyetemhez (CEU) hasonló terhet jelentene az új szabályozás. A CEU küldetésnyilatkozata szerint a nyílt társadalom értékei, az egyenlő emberi méltóság, az emberi jogok, és a demokrácia mellett elkötelezett felsőoktatási intézmény. Értékvállalásai tükrében az egyetem számos alkalommal fejtett ki véleményt közéleti kérdésekben, például 2015-ben az intézmény megnyitotta a képzéseit a Magyarországra érkező menekültek előtt, ezzel is támogatva az üldöztetések áldozatait. Mindezek olyan világnézeti elköteleződést jelentenek, amelyet a jelenlegi kormányzat nem tart kívánatosnak Magyarországon. Nyilvánvaló, hogy a kormány egy újabb törekvését látjuk, amelynek célja, hogy felszámoljon minden olyan szellemi közösséget, amellyel nem ért egyet. Ugyanebbe a sorba illeszkedik a közéleti kérdésekben kritikus civil szervezetek kormányzati vegzálása, és a kormánykritikus média bedarálása.



A tervezet azonban attól függetlenül is alkotmányellenes, hogy melyik egyetemet érinti hátrányosan. Az egyetemek és általánosságban a felsőoktatási szektor szabad, autonóm működése a kutatás, a tanítás és a tanulás szabadságából eredő alkotmányos jog és követelmény. A külföldi egyetemek magyarországi tevékenysége elé gördített újabb feltételek alkotmányos jogokat korlátoznak -- anélkül, hogy ezt racionális okok igazolnák. A törvényjavaslat a külföldi egyetemek hazai működését ezt “támogató" nemzetközi szerződések, vagyis politikai akarat kérdésévé tenné. Szabadságjogok érvényesülse azonban nem lehet a kormány politikai akaratának függvénye. A tervezet tehát újabb lépés afelé, hogy a Kormány mind nagyobb politikai kontrollt gyakoroljon a felsőoktatás kutatási és oktatási tevékenysége felett.



“A szabad oktatást és kutatást a kormány pillanatnyi kommunikációs céljainak alárendelni ostoba jogsértés, veszélyezteti azt a munkát, aminek eredményei mindannyiunk életében nélkülözhetetlenek. A TASZ szolidáris mindenkivel, akinek alkotmányos szabadságát önkényesen korlátozzák Magyarországon, jelen esetben a CEU-val. Bár egy egyetem nem feltétlenül szorul erre, a TASZ a szabadságjogok jogi védelmében szerzett tapasztalataival szívesen segíti a CEU-t, ha ez szükséges." -- mondta Szabó Máté, a TASZ szakmai igazgatója.