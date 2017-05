Aligátorteknőst fogtak be Piliscsabán, közterületen kóborolt

Az aligátorteknős az egyik lakó ujját megharapta, ő a szakemberek tanácsára kórházba ment, ilyen esetekben ugyanis tartani lehet a seb elfertőződésétől.

Egy közterületen kóborló aligátorteknőst fogtak be Piliscsabán szombaton este, az állat a befogás előtt meg is harapta egyik megtalálóját - tájékoztatta Szilágyi István, a Fehérkereszt Állatvédő Liga elnöke vasárnap az MTI-t.A veszélyes állat miatt a rendőrség hívta Both Zoltán vadállatbefogót, aki Szilágyi Istvánnal együtt a helyszínre ment, és az egyik ház udvarán befogták a teknőst. Az állatot egy lakópark területén vették észre az ott élők, és értesítették a rendőrséget.Szilágyi István elmondta: az állat a veresegyházi medveotthon aligátorteknős-kolóniájának kilencedik tagja lesz, a medveotthonban már nyolc, korábban befogott aligátorteknős él. A szombaton megtalált teknős különösen nagy, teljes hossza mintegy 50 centiméter, a szakember becslése szerint 20-22 éves lehet. Azt nem tudják, hogyan került közterületre. Szilágyi István felhívta a figyelmet: a veszélyes állatok befogása fokozott óvatosságot és szakembert igényel, a rendőrséget kell hívni, ha valaki olyan állatot talál, amelyről feltételezhető, hogy veszélyes.