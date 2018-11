Alapjogokért Központ: jogellenes az EU hetedik cikkely szerint indult eljárása

Az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója szerint jogellenes az Európai Unió Magyarországgal szembeni eljárása.



Kovács Istvánt az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában az Általános Ügyek Tanácsa meghallgatásáról kérdezték, amelyen a hetedik cikkely szerint indult eljárást vitatják majd meg.



A szakértő elmondta: ebben a szakaszban az Európai Tanácsnak kellene eljárnia. Ennek ellenére - értékelése szerint - "teljesen jogellenesen" a tanácsi ülés mellett egy meghallgatást is fognak tartani, amelyen az Európai Parlament (EP) jelentéstevője, Judith Sargentini is kifejti a parlament álláspontját.



Hozzátette: a jog szerint az Európai Parlament szerepe véget ért volna azzal, hogy elfogadták a Soros-Sargentini-jelentést. Most viszont úgy tűnik az eljárási szabályokat úgy lehet értelmezni, ahogy az "európai elitnek érdekében áll".



Kovács István kiemelte: a meghallgatáson nem konkrétan a Soros-Sargentini-jelentés van napirenden, az a hetedik cikkely szerinti eljárásról szól. Most viszont amellett, hogy lesz egy tanácsi ülés, ahol megvitatják Magyarország helyzetét, lesz egy nem hivatalos ülés is.